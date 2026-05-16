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Hindi Newsक्रिकेटफिसड्डी टीमों की जीत से गड़बड़ाया गणित... खूब डूबी और 2 टीमों पर भी गिरा दी गाज, 2 स्पॉट के लिए अब 4 टीमों की जंग

फिसड्डी टीमों की जीत से गड़बड़ाया गणित... खूब डूबी और 2 टीमों पर भी गिरा दी गाज, 2 स्पॉट के लिए अब 4 टीमों की जंग

IPL 2026 Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस में नया ट्विस्ट आ चुका है. जो टीमें कभी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इकलौती जीत को तरस रहीं थीं, वही टीमें प्लेऑफ से बाहर होने के बाद दूसरों का खेल खराब कर रही हैं. पुछल्ली टीमों की जीत ने सीएसके और पंजाब का खेल खराब कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 11:54 AM IST
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LSG vs CSK
LSG vs CSK

IPL 2026 Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस में नया ट्विस्ट आ चुका है. जो टीमें कभी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इकलौती जीत को तरस रहीं थीं, वही टीमें प्लेऑफ से बाहर होने के बाद दूसरों का खेल खराब कर रही हैं. फिसड्डी टीमों की जीत ने सीएसके और पंजाब का खेल खराब कर दिया है. लखनऊ की टीम ने सीएसके को 7 विकेट से मात देकर टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं, एक दिन पहले मुंबई ने पंजाब को मात देकर टीम को खतरे में डाला, जिसके बाद प्लेऑफ की जंग और भी रोमांचक हो चुकी है. 

सीएसके-पंजाब का हार के बाद हाल-बेहाल

सीएसके और पंजाब की टीमों का हार के बाद हाल-बेहाल हो चुका है. सीएसके की टीम अपने 12वें मुकाबले में हार के बाद 12 प्वाइंट्स पर ही अटक गई है. अब टीम के पास दो मुकाबले बाकी हैं और अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो हर हाल में दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी. टीम के अगले दो मुकाबले प्लेऑफ की रेस में शामिल सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस से होंगे. ऐसा ही कुछ हाल पंजाब किंग्स का है. 

6 हार, पंजाब की हालत खराब

पंजाब किंग्स की टीम हार की बेड़ियों में कसी नजर आ रही है. इस टीम के पास 13 प्वाइंट्स हैं. पंजाब के नाम 12 मैचों में से 6 जीत जबकि 5 हार दर्ज हैं. 1 एक्स्ट्रा प्वाइंट बारिश में रद्द हुए मुकाबले का है. लेकिन अगर पंजाब को बाकी दो मैचों में किसी में भी हार मिली तो प्लेऑफ की रेस से पत्ता कट जाएगा. पंजाब किंग्स की टीम को आरसीबी और लखनऊ के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं, एक हार पंजाब को बाहर कर देगी. 

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2 स्पॉट के लिए 4 टीमों की टक्कर

आईपीएल 2026 में 2 स्पॉट लगभग पक्के हो चुके हैं. आरसीबी की टीम 16 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर बैठी हुई है. वहीं, गुजरात ने भी अपने लिए प्लेऑफ के दरवाजे खोल लिए हैं. अब 2 स्पॉट बाकी हैं, जिसके लिए 4 टीमों के बीच लड़ाई है. लिस्ट में सीएसके, राजस्थान, हैदराबाद और पंजाब किंग्स हैं. ये टीमें अभी भी रेस में लगी हुई हैं. हैदराबाद के पास 12 मैच के बाद 14 प्वाइंट्स हैं और इन चार टीमों की रेस में सबसे आगे है. इसके अलावा पंजाब 13 प्वाइंट्स और फिर राजस्थान रॉयल्स और सीएसके की टीमें हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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