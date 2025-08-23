भारत-पाकिस्तान के बाद अब इन 2 टीमों ने किया स्क्वॉड का ऐलान, एशिया कप में 'अंडरडॉग' बन करेंगे उलटफेर?

Asia Cup Bangladesh Hong Kong Squad: भारत और पाकिस्तान के बाद दो और टीमों ने एशिया कप के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. बांग्लादेश और हांग कांग ने टूर्नामेंट के लिए टीम की घोषणा कर दी है. अनुभवी मेहदी हसन मिराज को एशिया कप के लिए बांग्लादेश की 16 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल पाई है. उनके साथी ऑलराउंडर सैफ हसन और विकेटकीपर-बल्लेबाज नूरुल हसन को अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाली टी20 प्रतियोगिता के लिए चुना गया है.

उलटफेर करने के लिए तैयार बांग्लादेश

जून में बांग्लादेश के 50 ओवरों के कप्तान बनाए गए मेहदी और सलामी बल्लेबाज सैफ हसन उस टीम का हिस्सा थे जिसने पिछले महीने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था. अब दोनों ही एशिया कप के लिए अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाए. विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास की अगुवाई में यही टीम 11 सितंबर को अबू धाबी में हांग कांग के खिलाफ एशिया कप अभियान शुरू करने से पहले नीदरलैंड के खिलाफ तीन टी-20 मैच खेलेगी. बांग्लादेश की टीम एशिया कप में अंडरडॉग के रूप में उतरेगी. वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है. उसने बड़े टूर्नामेंट में कई बार उलटफेर करके दिखाया है.

एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश टीम

लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन.

हांग कांग की मजबूत टीम

दूसरी ओर, हांग कांग ने एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम पांचवीं बार इस टूर्नामेंट में खेलेगी. इससे पहले उसने 2004, 2008, 2018 और 2022 में हिस्सा लिया था. कप्तान यासिम मुर्तजा और उप-कप्तान बाबर हयात के नेतृत्व में टीम एक मजबूत प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार है. इस टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिसमें अंशुमान रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, ऐजाज खान, एहसान खान, किंचित शाह, आयुष शुक्ला और हारून अरशद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.बाबर हयात एशिया कप टी20 में शतक बनाने वाले दो बल्लेबाजों में से एक हैं. उनके अलावा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने ऐसा किया है.

एशिया कप 2025 के लिए हांग कांग टीम

यासिम मुर्तुजा (कप्तान), जीशान अली, शाहिद वासिफ, निजाकत खान, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमान रथ, बाबर हयात, एहसान खान, कल्हण चल्लू, आयुष शुक्ला, ऐजाज खान, अतीक इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारूद अरशद, अली हसन, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद.