500 छक्के... इतिहास पलटने को तैयार दशक का सबसे खूंखार बल्लेबाज, संकट में महारिकॉर्ड, मचने वाला है तहलका!

टी20 क्रिकेट में एक महारिकॉर्ड पर खतरा मंडरा रहा है. मौजूदा दशक (2020-2030) का सबसे खूंखार इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा सकता है. बता दें कि यह बल्लेबाज 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुका है और अब टी20 लीग्स में अपनी तूफानी बैटिंग से तहलका मचा रहा है. हम यहां जिस विस्फोटक बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो हाल ही में इंटरेनशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंकाने वाले वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन हैं. निकोलस इस दशक के टी20 फॉर्मेट में सबसे घातक बल्लेबाज हैं. यह हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके आंकड़े बता रहे हैं.

दशक का सबसे खूंखार बल्लेबाज

निकोलस पूरन तूफानी बैटिंग के लिए फेमस हैं. सामने खतरनाक से खतरनाक गेंदबाज हो, लेकिन यह बल्लेबाज चौके-छक्के लगाने में जरा भी संकोच नहीं करता. पूरन भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में उनके बल्ले से रनों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा. पूरन ने आईपीएल 2025 में भी रनों का अंबार लगाया. ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाज ने लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. पूरन ने 14 मैचों में 524 रन ठोके, जिसमें 5 अर्धशतक भी शामिल रहे. पूरन फिलहाल कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहा हैं, जिसमें उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की.

ऐसा करने वाले बने दुनिया के तीसरे बल्लेबाज

कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक मैच के दौरान निकोलस पूरन ने इस दशक (2020-2030) में टी20 फॉर्मेट में अपने 500 छक्के पूरे कर लिए. वह इस दशक में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने. वहीं, वह किसी एक दशक में इस फॉर्मेट में 500 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने हैं. पूरन पहले ही टी20 फॉर्मेट में किसी एक दशक में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हुए हैं. उनके नाम मौजूदा दशक में अब तक कुल 504 टी20 छक्के दर्ज हो चुके हैं. अब उनकी नजर सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी.

संकट में ये महारिकॉर्ड

दरअसल, यहां जिस महारिकॉर्ड की बात हो रही है वो क्रिस गेल के नाम है. गेल किसी एक दशक में सबसे ज्यादा टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं. उन्होंने 2010-2020 के दौरान इस फॉर्मेट में 920 छक्के ठोककर रिकॉर्ड नाम किया. वहीं, उनके ही हमवतन कीरोन पोलार्ड ने उसी दशक में 614 छक्के जड़कर खुद को दूसरे नंबर पर काबिज किया. पूरन की नजर अब इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़कर मौजूदा दशक में यह रिकॉर्ड अपने नाम करने पर होगी. इस बल्लेबाज को गेल का यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अगले 5 साल में 417 छक्के और लगाने हैं.

दुनिया में पहली बार होगा ये कारनामा

पूरन एक दशक में टी20 फॉर्मेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं. अब तक कोई भी यह करिश्मा नहीं कर पाया है. इस कीर्तिमान को नाम करने के लिए 29 साल के पूरन को अगले 5 साल में 496 छक्के और लगाने होंगे. उनके बल्ले से जिस रफ्तार में छक्के निकल रहे हैं, उस हिसाब से वह बहुत जल्द इस रिकॉर्ड को नाम कर सकते हैं.

एक दशक में सबसे ज्यादा छक्के (T20)

920 – क्रिस गेल, 363 पारी (2010 के दशक में)

614 – कीरोन पोलार्ड, 427 पारी (2010 के दशक में)

504* – निकोलस पूरन, 278 पारी (2020 के दशक में)

408 – ब्रेंडन मैकुलम, 297 पारी (2010 के दशक में)

403 – आंद्रे रसेल, 263 पारी (2010 के दशक में)