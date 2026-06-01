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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 फाइनल के बाद फंसी गुजरात... टली बड़ी अनहोनी, टीम बस में आग से फंसे प्लेयर

IPL 2026 फाइनल के बाद फंसी गुजरात... टली बड़ी अनहोनी, टीम बस में आग से फंसे प्लेयर

IPL 2026 Final: 31 मई की तारीख शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के लिए बुरा सपना साबित हुई. पहले टीम को फाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद टीम के साथ एक और बड़ी अनहोनी हो गई. गुजरात की टीम बस में आग लगी, जिससे खलबली मच गई.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:02 AM IST
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Gujrat Titans
Gujrat Titans

IPL 2026 Final: 31 मई की तारीख शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के लिए बुरा सपना साबित हुई. पहले टीम को फाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद टीम के साथ एक और बड़ी अनहोनी हो गई. गुजरात की टीम बस में आग लगी, जिससे खलबली मच गई. खबर है कि गुजरात की टीम सड़क पर ही कम से कम एक घंटे फंसे रहे. हालांकि, सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

कैसे लगी आग?

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने के चलते बस में खराबी आई और आग लग गई. सभी को आनन-फानन में जल्दी बाहर निकाला गया. टाइटंस की टीम के लिए सिर्फ ये रात ही चिंताजनक नहीं थी बल्कि पिछले कुछ दिनों से ही टीम के साथ किस्मत क्रूर देखने को मिल रही थी. खिताबी जंग से पहले वह अहमदाबाद समय पर नहीं पहुंचे. उत्तर-पश्चिमी भारत में खराब मौसम के चलते गुजरात की चार्टर्ड फ्लाइट लगभग तीन घंटे लेट हो गई और टीम शनिवार देर रात अहमदाबाद पहुंची.

टला फोटोशूट

देरी के कारण, शुभमन गिल और रजत पाटीदार के बीच होने वाला कप्तानों का निर्धारित फोटोशूट भी टालना पड़ा. टीम को पिछले 5 दिन में आराम करने का पर्याप्त मौका भी नहीं मिला. 26 मई को, धर्मशाला के 'क्वालीफायर 1' खेला गया, उन्हें RCB के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इसके अगले ही दिन, वे चंडीगढ़ रवाना हुए और फिर 29 मई को मुल्लांपुर स्थित नए PCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 'क्वालीफायर 2' में राजस्थान रॉयल्स से भिड़े.

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कप्तान ने की जमकर तारीफ

फाइनल में आरसीबी से 5 विकेट से हार झेलने के बाद शुभमन गिल ने टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "हम जीत की रेखा पार नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है और अगर हम ट्रॉफी जीत भी गए होते, तब भी एक टीम के तौर पर हमें यही महसूस होता कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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