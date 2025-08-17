150 गेंदों में 248 रन... तबाही के वो तीन घंटे, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का 'वनडे मैच' में कोहराम; गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख!
150 गेंदों में 248 रन... तबाही के वो तीन घंटे, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का 'वनडे मैच' में कोहराम; गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख!

पूर्व भारतीय दिग्गज ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने 2013 में एक ऐसी पारी खेली थी, जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई. 50 ओवर के मैच में उन्होंने इंडिया-ए के लिए खेलते हुए साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ 150 गेंदों में दोहरा शतक जड़ते हुए 248 रन ठोक दिए थे. उन्होंने तीन घंटे क्रीज पर रहते हुए गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी. शायद ही कोई गेंदबाज हो, जिसकी धवन ने धुनाई ने की हो.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:19 PM IST
150 गेंदों में 248 रन... तबाही के वो तीन घंटे, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज का 'वनडे मैच' में कोहराम; गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख!

भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की अविश्वसनीय पारी खेली, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई. दशक बीत चुका है, लेकिन रोहित का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक अटूट है. रोहित शर्मा की इस पारी से एक साल पहले भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने 50 ओवर फॉर्मेट में 248 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया था. इस बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा किया. तीन घंटे क्रीज पर रहते हुए इस भारतीय ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं.

150 गेंदों में 248 रन की रिकॉर्ड पारी

दरअसल, यह खिलाड़ी और कोई नहीं, बल्कि रोहित शर्मा के पूर्व ओपनिंग जोड़ीदार और दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार शिखर धवन हैं. टीम इंडिया के 'गब्बर' कहे जाने वाले धवन ने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ इंडिया-ए के लिए खेलते हुए यह तूफानी पारी खेली थी. साउथ अफ्रीका-ए टीम ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले में धवन ने अपनी बल्लेबाजी से कोहराम मचाया. भारत ने मुकाबले में पहले बैटिंग की थी, जिसमें धवन के 150 गेंदों में 248 रन की विशाल पारी से टीम ने 50 ओवर में 433 रन का पहाड़ सा स्कोर बोर्ड पर लगाया. धवन का यह स्कोर लिस्ट-ए में उस समय भारत की ओर से सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड था, जिसे बाद में रोहित शर्मा ने 264 रन बनाकर तोड़ा.

तीन घंटे गेंदबाजों को रुलाया

धवन बतौर ओपनर बैटिंग करने आए और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं. उन्होंने 194 मिनट क्रीज पर बिताए और चौके-छक्कों की झड़ी से तहलका मचा दिया. धवन ने 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 30 चौके और 7 छक्के ठोके. पारी के 45वें ओवर में साउथ अफ्रीका को उनका विकेट मिला, जब रस्टी थेरोन ने धवन को विकेटकीपर के हाथों लपकवाया. हालांकि, इससे पहले धवन अपना काम कर चुके थे.

धवन ने बनाया था ये रिकॉर्ड

धवन ने 248 रन की यह पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड नाम किया था. वह लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे. रोहित शर्मा ने 2014 में धवन के इस रिकॉर्ड को तोड़ा, जब श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में 264 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। 2022 में रोहित का यह रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया, जब नारायण जगदीशन ने तमिलनाडु के लिए खेलते हुए अरुणाचल के खिलाफ 277 रन ठोक दिए. जगदीशन के नाम अब लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. धवन लिस्ट-ए में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में अब 5वें नंबर पर हैं.

लिस्ट-ए में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज

नारायण जगदीशन - 277 रन
अली ब्राउन - 268 रन
रोहित शर्मा - 264 रन
डीआर्ची शॉर्ट - 257 रन
शिखर धवन - 248 रन

