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Hindi Newsक्रिकेट4 गेंद पर लुटा डाले 92 रन... इस बदनसीब गेंदबाज के करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग

4 गेंद पर लुटा डाले 92 रन... इस बदनसीब गेंदबाज के करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग

क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड भी बन चुका है, जिसे शायद जानकर किसी को भी भरोसा नहीं होगा. अगर कोई कहे कि एक गेंदबाज 4 गेंद पर 92 रन लुटा चुका है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह शर्मनाक रिकॉर्ड हकीकत में बन चुका है. बांग्लादेश के गेंदबाज सुजोन महमूद ने क्रिकेट इतिहास का सबसे विवादित ओवर फेंका है. सुजोन महमूद ने सिर्फ 4 लीगल गेंदों पर 92 रन लुटा दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 11, 2026, 02:05 PM IST
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4 गेंद पर लुटा डाले 92 रन... इस बदनसीब गेंदबाज के करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग

क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड भी बन चुका है, जिसे शायद जानकर किसी को भी भरोसा नहीं होगा. अगर कोई कहे कि एक गेंदबाज 4 गेंद पर 92 रन लुटा चुका है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह शर्मनाक रिकॉर्ड हकीकत में बन चुका है. बांग्लादेश के गेंदबाज सुजोन महमूद ने क्रिकेट इतिहास का सबसे विवादित ओवर फेंका है. सुजोन महमूद ने सिर्फ 4 लीगल गेंदों पर 92 रन लुटा दिए. सुजोन महमूद को ऐसा करना बहुत भारी पड़ गया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुजोन महमूद पर 10 साल का बैन लगा दिया.

4 गेंद पर कैसे लुटा डाले 92 रन?

दरअसल, 11 अप्रैल 2017 को ढाका सेकेंड डिवीजन लीग में लालमटिया क्लब टीम और एक्जियोम क्रिकेटर्स टीम के बीच खेले गए एक 50 ओवर के मैच में ये बड़ा विवाद देखने को मिला. सुजोन महमूद नाम के एक गेंदबाज ने इस मैच में 4 लीगल गेंदों पर 92 रन लुटा दिए. लालमटिया टीम के गेंदबाज सुजोन महमूद ने इस दौरान 13 वाइड और 3 नो बॉल फेंकी. ये सारी गेंदें बाउंड्री के पार पहुंचीं. इनसे कुल 80 रन आए. बाकी की 4 लीगल गेंदों पर एक्जियोम के बल्लेबाजों ने 12 रन बनाए. यानी कुल मिलाकर सुजोन महमूद ने 4 लीगल गेंद फेंकने की कीमत पर 92 रन लुटा दिए. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस घटना के बाद सुजोन महमूद को खेल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया और उन पर 10 साल का बैन लगा दिया.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, पहले बल्लेबाजी करते हुए लालमटिया की टीम महज 14 ओवर में 88 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. लालमटिया टीम ने एक्जियोम क्रिकेटर्स के सामने जीत के लिए 89 रनों का टारगेट रखा, लेकिन इस दौरान अंपारिंग का लेवल बेहद घटिया रहा. अंपायर्स ने लालमटिया टीम की बैंटिंग के दौरान एक नहीं बल्कि कई बार गलत फैसले दिए. इसके विरोध में गेंदबाजी करते वक्त लालमटिया टीम के गेंदबाज सुजोन महमूद ने महज 4 लीगल गेंदों पर 92 रन लुटा दिए. यह विवाद टॉस के वक्त से ही शुरू हुआ था. अंपायरों ने लालमटिया टीम के कप्तान को सिक्का ही नहीं दिखाया और उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया.

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एक्जियोम क्रिकेटर्स टीम ने 4 गेंदों पर जीता मैच

पहले बैटिंग के लिए उतरी लालमटिया की टीम अंपायर्स के गलत फैसलों के कारण 50 ओवरों में केवल 88 रन पर ऑलआउट हो गई. इस बीच गलत आउट दिए जाने को लेकर अंपायरों से लालमटिया टीम के बल्लेबाजों की कई बार बहस हुई. एक्जियोम टीम के बल्लेबाज जब 89 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो लालमटिया टीम के गेंदबाज सुजोन महमूद ने अंपायर्स का विरोध करने के लिए जानबूझकर महज 4 लीगल गेंदों पर 92 रन लुटा दिए. सुजोन महमूद ने एक्जियोम के सलामी बल्लेबाज मुस्ताफिजुर रहमान को जानबूझकर 13 वाइड और 3 नो बॉल फेंकी. ये सारी गेंदें बाउंड्री के पार पहुंचीं. इनसे कुल 80 रन आए. बाकी की 4 लीगल गेंदों पर 12 रन आए. एक्जियोम के सलामी बल्लेबाज मुस्ताफिजुर रहमान ने 12 रन लीगल गेंदों पर बनाए, जिनमें कुल 4 गेंदें ही लीगल रहीं और उन्होंने 3 गेंदों को चौके के लिए भेजा. एक्जियोम की टीम ने सिर्फ 4 गेंदों पर 92 रन बनाकर 10 विकेट से यह मैच जीत लिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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