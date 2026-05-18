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Hindi Newsक्रिकेटदुनिया के 10 सबसे दबंग बल्लेबाज, T20I करियर की पहली ही गेंद पर ठोका छक्का, लिस्ट में 2 खूंखार भारतीय

दुनिया के 10 सबसे दबंग बल्लेबाज, T20I करियर की पहली ही गेंद पर ठोका छक्का, लिस्ट में 2 खूंखार भारतीय

First Ball Six On Debut T20I Innings: दुनिया में ऐसे खूंखार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने T20I करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है. छक्के के साथ T20I करियर की शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज और बड़ी उपलब्धि है. यह उस खिलाड़ी का टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है. अपने करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही बल्लेबाजों पर.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 18, 2026, 11:15 AM IST
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दुनिया के 10 सबसे दबंग बल्लेबाज, T20I करियर की पहली ही गेंद पर ठोका छक्का, लिस्ट में 2 खूंखार भारतीय

First Ball Six On Debut T20I Innings: दुनिया में ऐसे खूंखार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने T20I करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है. छक्के के साथ T20I करियर की शुरुआत करना एक बहुत ही हैरतअंगेज और बड़ी उपलब्धि है. यह उस खिलाड़ी का टैलेंट, आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को दिखाता है. अपने करियर की पहली ही गेंद पर छक्का मारने का रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही बल्लेबाजों पर.

1. सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की थी.

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2. कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के खूंखार ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने 26 दिसंबर 2008 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. कीरोन पोलार्ड ने न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज जीतन पटेल की गेंद पर छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की थी.

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3. सोहैल तनवीर

सोहैल तनवीर ने भारत के खिलाफ 24 सितंबर 2007 को जोहानिसबर्ग में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना किया और उस पर छक्का जड़ दिया.

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4. रमनदीप सिंह

भारत के ऑलराउंडर रमनदीप सिंह ने साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना किया और उस पर छक्का जड़ दिया.

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5. जेवियर मार्शल

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज जेवियर मार्शल ने साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया था.

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6. टीनो बेस्ट

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट ने साल 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया था.

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7. जेरोम टेलर

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज जेरोम टेलर ने साल 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया था.

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8. मंगालिसो मोसेहले

दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर मंगालिसो मोसेहले ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया था.

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9. मार्क अडैर

आयरलैंड के ऑलराउंडर मार्क अडैर ने साल 2019 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया था.

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10. एंडील सिमेलेन

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर एंडील सिमेलेन ने साल 2024 में भारत के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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