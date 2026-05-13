छक्के की लंबाई 164 मीटर... इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका दुनिया का सबसे लंबा छक्का, 100 साल तक भी नहीं टूटेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट के खेल में सबसे लंबा छक्का जड़ने का रिकॉर्ड न तो क्रिस गेल के नाम है और न ही महेंद्र सिंह धोनी व ग्लेन मैक्सवेल के नाम है. 100 साल से भी ज्यादा समय पहले क्रिकेट में सबसे लंबे छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, लेकिन आज तक इस रिकॉर्ड के कोई आसपास भी नहीं पहुंच पाया.

इस बल्लेबाज ने ठोका है वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का

क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का अल्बर्ट ट्रॉट ने 19वीं सदी में लगाया था. अल्बर्ट ट्रॉट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेल चुके. अल्बर्ट ने 19वीं सदी में एक ऐसा छक्का मारा था, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पवेलियन को ही पार कर गया था. उनके इस छक्के की लंबाई 164 मीटर थी. यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे लंबा छक्का था. अल्बर्ट ने इंग्लैंड के मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये शॉट लगाया था. ये वही शॉट था, जिसमें बॉल बाउंड्री पार कर गई थी.

164 मीटर का सिक्स मारने का कारनामा

अल्बर्ट ट्रॉट 19वीं सदी के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेले हैं. इतिहास का सबसे लंबा 'छक्का' अल्बर्ट के नाम हैं. वो 164 मीटर का सिक्स मारने का कारनामा कर चुके हैं. 19वीं सदी में अल्बर्ट ट्रॉट के नाम से गेंदबाज खौफ खाते थे. इतना ही नहीं वो गेंदबाजी में भी बल्लेबाजों के लिए खौफ साबित हुए हैं. बताया जाता है कि इस खिलाड़ी ने 1910 में 41 साल की उम्र में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

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अफरीदी के नाम इतने मीटर का छक्का

पाकिस्तान के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपने पूरे करियर में कई खतरनाक और विस्फोटक पारियां खेलीं. शाहिद अफरीदी ने साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 158 मीटर का लंबा छक्का लगाया था. सबसे लंबा 'छक्का' मारने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल हैं, जिसमें युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का नाम है. युवराज सिंह 119 मीटर का सिक्स मार चुके हैं. युवी के नाम तो टी20 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड शामिल है. वहीं एमएस धोनी 112 मीटर का सिक्स मार चुके हैं. साल 2007 में टी20 विश्व कप में भारत के युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 70 रनों की पारी के दौरान ब्रेट ली की गेंद पर 119 मीटर लंबा छक्का जड़ा था. ये छक्का इसलिए भी गजब था क्योंकि इसके लिए उन्होंने सिर्फ अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया था. धोनी ने साल 2011-12 में सीबी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में जड़ा था. ये छक्का लॉन्ग ऑफ की दिशा में मारा गया था, जो उस स्टेडियम की काफी बड़ी बाउंड्री थी, लेकिन धोनी के इस छक्के ने आसानी से उस बाउंड्री को पार करते हुए पूरे 112 मीटर की दूरी तय की थी.