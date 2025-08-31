नामुमकिन: क्रिकेट के 3 रिकॉर्ड... जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता! कल्पना करना भी मुश्किल
Advertisement
trendingNow12903098
Hindi Newsक्रिकेट

नामुमकिन: क्रिकेट के 3 रिकॉर्ड... जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता! कल्पना करना भी मुश्किल

Cricket Records: 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, जिन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा बताया गया है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ने का सपना भी देखना मुश्किल है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक गेंद पर 286 रन, एक टेस्ट पारी में 10 विकेट और टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक आदि शामिल है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नामुमकिन: क्रिकेट के 3 रिकॉर्ड... जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता! कल्पना करना भी मुश्किल

Cricket Records: 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, जिन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा बताया गया है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ने का सपना भी देखना मुश्किल है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक गेंद पर 286 रन, एक टेस्ट पारी में 10 विकेट और टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक आदि शामिल है. आइए एक नजर डालते हैं कि ये 3 अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसने बनाए और कैसे बनाए- 

1. एक गेंद पर 286 रन 

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 15 जनवरी 1894 को विक्टोरिया और ‘स्क्रैच XI’ के बीच खेले गए एक मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता है. इस मैच में विक्टोरिया के बल्लेबाजों ने मिलकर एक गेंद पर 286 रन बना लिए थे. दरअसल, इस मैच की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने ऐसा लंबा शॉट मारा कि गेंद जाकर किसी पेड़ पर अटक गई, तब तक बल्लेबाज 286 रन दौड़ चुके थे.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. एक टेस्ट पारी में 10 विकेट 

इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जिम लेकर, भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले और न्यूजीलैंड के धाकड़ स्पिनर एजाज पटेल ने एक टेस्ट पारी में 10 विकेट हासिल किए हैं. टेस्ट क्रिकेट की किसी एक पारी में 10 विकेट लेने के रिकॉर्ड की सिर्फ बराबरी हो सकती है, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है.

fallback

3. टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक 

सुनील गावस्कर दुनिया के ऐसे इकलौते बल्लेबाज हैं, जो टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक जड़ चुके हैं. सुनील गावस्कर के नाम टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 205 रन, दूसरी पारी में नाबाद 236 रन, तीसरी पारी में 220 रन और चौथी पारी में 221 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक जड़ने का ये रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के लिए तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. 42 साल बाद भी सुनील गावस्कर का यह रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. सुनील गावस्कर ने 1971 से लेकर 1983 तक ये कमाल कर दिया था. सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली, दूसरी और तीसरी पारी में दोहरा शतक लगाया था. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी में दोहरा शतक जमाया था.

fallback

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढहाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढहाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
;