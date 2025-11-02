Advertisement
नामुमकिन: क्रिकेट के 3 रिकॉर्ड... जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता! कल्पना करना भी मुश्किल

Cricket Records: 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, जिन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा बताया गया है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ने का सपना भी देखना मुश्किल है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक गेंद पर 286 रन, एक टेस्ट पारी में 10 विकेट और टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक आदि शामिल है.

Nov 02, 2025
Cricket Records: 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, जिन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा बताया गया है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ने का सपना भी देखना मुश्किल है. इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक गेंद पर 286 रन, एक टेस्ट पारी में 10 विकेट और टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक आदि शामिल है. आइए एक नजर डालते हैं कि ये 3 अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसने बनाए और कैसे बनाए- 

1. एक गेंद पर 286 रन 

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 15 जनवरी 1894 को विक्टोरिया और ‘स्क्रैच XI’ के बीच खेले गए एक मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता है. इस मैच में विक्टोरिया के बल्लेबाजों ने मिलकर एक गेंद पर 286 रन बना लिए थे. दरअसल, इस मैच की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने ऐसा लंबा शॉट मारा कि गेंद जाकर किसी पेड़ पर अटक गई, तब तक बल्लेबाज 286 रन दौड़ चुके थे.

2. एक टेस्ट पारी में 10 विकेट 

इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जिम लेकर, भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले और न्यूजीलैंड के धाकड़ स्पिनर एजाज पटेल ने एक टेस्ट पारी में 10 विकेट हासिल किए हैं. टेस्ट क्रिकेट की किसी एक पारी में 10 विकेट लेने के रिकॉर्ड की सिर्फ बराबरी हो सकती है, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है.

3. टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक 

सुनील गावस्कर दुनिया के ऐसे इकलौते बल्लेबाज हैं, जो टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक जड़ चुके हैं. सुनील गावस्कर के नाम टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 205 रन, दूसरी पारी में नाबाद 236 रन, तीसरी पारी में 220 रन और चौथी पारी में 221 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों में दोहरा शतक जड़ने का ये रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के लिए तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. 42 साल बाद भी सुनील गावस्कर का यह रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. सुनील गावस्कर ने 1971 से लेकर 1983 तक ये कमाल कर दिया था. सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली, दूसरी और तीसरी पारी में दोहरा शतक लगाया था. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी में दोहरा शतक जमाया था.

About the Author
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

cricket

