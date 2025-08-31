अजूबा: इन 5 खूंखार क्रिकेटर्स ने टेस्ट मैच को बना दिया टी20, जान छुड़ाने के लिए तरसते रहे गेंदबाज

Unique Cricket Records: दुनिया के 5 खूंखार क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से एक टेस्ट मैच को ही टी20 का मुकाबला बना दिया. इन 5 क्रिकेटर्स की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से परेशान होकर गेंदबाज भी मानों जान छुड़ाने के लिए तरसते नजर आए. आज हम आपको टेस्ट क्रिकेट के एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन कूटने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे. सबसे बड़ी बात ये है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय के नाम है. इस भारतीय क्रिकेटर का नाम जानकर तो फैंस दंग ही रह जाएंगे. आइए एक नजर डालते हैं टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर्स के बारे में:

1. जसप्रीत बुमराह (भारत) – 35 रन

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम टेस्ट मैच के एक ही ओवर में सबसे ज्यादा 35 रन बटोरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. जसप्रीत बुमराह ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज स्टुअर्ड ब्रॉड के एक ही ओवर में 35 रन बटोर लिए. इस दौरान जसप्रीत बुमराह के बल्ले से 29 रन निकले और बाकी के 6 रन एक्स्ट्रा के तौर पर आए. जसप्रीत बुमराह के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) – 28 रन

टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का नाम आता है. ब्रायन लारा ने साल 2003-04 में साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर रॉबिन पीटरसन के एक ओवर में 28 रन ठोक दिए थे. ब्रायन लारा ने इस दौरान 2 छक्के और 4 चौके लगाए थे.

3. जॉर्ज बेली (ऑस्ट्रेलिया) – 28 रन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वनडे कप्तान जॉर्ज बेली ने साल 2013-14 में इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए एशेज टेस्ट मैच में अंग्रेज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के एक ओवर में 28 रन ठोक दिए थे. जॉर्ज बेली ने इस दौरान 3 छक्के और 2 चौके लगाए थे.

4. केशव महाराज (साउथ अफ्रीका) – 28 रन

साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर केशव महाराज ने साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए एक टेस्ट मैच में जो रूट के एक ओवर में 28 रन ठोक दिए थे. केशव महाराज ने इस दौरान 2 छक्के और 3 चौके लगाए थे. जो रूट एक पार्ट टाइम स्पिनर हैं और उनके एक ओवर में केशव महाराज ने 28 रन बना दिए.

5. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) – 27 रन

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने साल 2005 में भारत के खिलाफ लाहौर में खेले गए एक टेस्ट मैच में ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के एक ओवर में 27 रन ठोक दिए थे. शाहिद अफरीदी ने इस दौरान 4 छक्के लगाए थे. शाहिद अफरीदी ने इस ओवर में लगातार चार छक्के लगाने के बाद 2 रन लिए और फिर 1 रन लिया.