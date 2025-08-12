50 ओवर का मैच 5 गेंद में खत्म... 49 ओवर रहते जीत गई टीम, इस बल्लेबाज ने 500 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग
कनाडा और अर्जेंटीना की अंडर-19 टीमों के बीच एक अजब-गजब मुकाबला खेला गया. दरअसल, आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अमेरिका क्वालीफायर 2025 में खेले गए इस मैच में कनाडा ने 5 गेंदों में ही टारगेट चेज कर जीत दर्ज कर ली.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:29 PM IST
क्रिकेट में अक्सर एकतरफा मुकाबले देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ मुकाबले इतने हो जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है. ऐसा ही एक मुकाबला कनाडा और अर्जेंटीना के बीच आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप अमेरिका क्वालीफायर 2025 में खेला गया, जिसमें कनाडा की टीम ने महज 5 गेंदों में ही टारगेट चेज कर जीत दर्ज कर ली और अर्जेंटीना को 10 विकेट से धूल चटाई. यह मुकाबला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप अमेरिका क्वालीफायर का चौथा मैच था.

अर्जेंटीना ने 19.4 ओवर खेलकर दिया ये टारगेट

परमवीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड 2 में अर्जेंटीना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन उसके सभी बल्लेबाज 19.4 ओवर में 23 रन जोड़कर पवेलियन लौट गए. अर्जेंटीना की पारी शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाई और कोई भी बल्लेबाज दहाई के स्कोर को भी नहीं छू सका. इतना ही नहीं, 7 खिलाड़ी तो बिना कोई रन बनाए ही आउट हो गए. 7 एक्स्ट्रा मिले. कनाडा के तेज गेंदबाज जगमनदीप पॉल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 6 विकेट लिए, जिनमें तीन मेडन ओवर भी शामिल थे. नई गेंद से उनकी आक्रामक गेंदबाजी ने अर्जेंटीना को लड़खड़ा दिया और बाकी गेंदबाजों की मदद से उनकी पारी को 20 ओवर के अंदर ही खत्म कर दिया.

ये भी पढ़ें: आखिरी ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट... हैट्रिक लेकर भी विलेन बना ये गेंदबाज, पलक झपकते हरवा दिया मैच

इस बल्लेबाज की तूफानी बैटिंग, 5 गेंदों में टारगेट चेज 

24 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कनाडा ने मैच जीतने में जरा भी देर नहीं की. ओपनर बल्लेबाज और कप्तान युवराज सामरा ने बिना कोई विकेट खोए टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी. महज 5 गेंदों में टारगेट चेज हो गया. धर्म पटेल ने पारी की पहली गेंद पर एक रन लिया, जिसके बाद युवराज समरा ने फ्रांज बूर की अगली चार गेंदों पर ताबड़तोड़ शॉट्स लगाते हुए दो चौके और दो छक्के जड़ दिए. बूर ने इस ओवर में तीन वाइड भी दीं, जिससे कनाडा ने 49.1 ओवर और 295 गेंदें रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. युवराज 500 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए चार गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे.

ये भी पढ़ें: Rest In Peace Dad... पिता की अचानक मौत से सदमे में ये स्टार बल्लेबाज, किया भावुक पोस्ट

मजबूत स्थिति में कनाडा

इस जीत के साथ कनाडा अटलांटा में आयोजित इस अमेरिका क्वालीफायर में मजबूत स्थिति में है. टूर्नामेंट में अर्जेंटीना, बरमूडा, कनाडा और मेजबान अमेरिका शामिल हैं, जहां प्रत्येक टीम डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से दो-दो बार खेलेगी. टॉप पर रहने वाली टीम 2026 आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अमेरिका क्षेत्र का एकमात्र स्थान पक्का करेगी. आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जनवरी और फरवरी के बीच नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा, जिसमें 16 टीमें 5 जगहों पर मुकाबले खेलेंगी. शुरुआती स्टेज के लिए टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा. उसके बाद सुपर सिक्स, सेमीफाइनल और फाइनल होंगे.

;