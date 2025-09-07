बिना शतक के तूफान से गेंदबाज हैरान... बन गया 600 रन का नया महारिकॉर्ड, सेंचुरी को तरसते रहे बल्लेबाज
बिना शतक के तूफान से गेंदबाज हैरान... बन गया 600 रन का नया महारिकॉर्ड, सेंचुरी को तरसते रहे बल्लेबाज

Unique Cricket Record: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती. रिकॉर्डबुक में कई ऐसे आंकड़े दर्ज हैं जिनपर विश्वास करना भी मुश्किल होता है. ऐसा ही एक रिकॉर्ड अब दलीप ट्रॉफी में बन गया है. एक तरफ बल्लेबाज शतक के लिए तरसते रहे तो दूसरी गेंदबाज विकेटों की भीख मांग रहे थे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:38 PM IST
Duleep Trophy
Duleep Trophy

Unique Cricket Record: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती. रिकॉर्डबुक में कई ऐसे आंकड़े दर्ज हैं जिनपर विश्वास करना भी मुश्किल होता है. ऐसा ही एक रिकॉर्ड अब दलीप ट्रॉफी में बन गया है. एक तरफ बल्लेबाज शतक के लिए तरसते रहे तो दूसरी गेंदबाज विकेटों की भीख मांग रहे थे. बिना शतक के तूफान से सभी हैरान रह गए. टीम ने स्कोरबोर्ड पर 600 रन टांगकर एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड कायम कर दिया है. एक तरफ फाइनल में साउथ जोन ने जगह पक्की कर ली है. दूसरी तरफ सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली है. 

शतक से चूका ये खिलाड़ी

वेस्ट जोन की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया था. ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेली और 184 रन ठोक टीम के स्कोर को 438 तक पहुंचा दिया. जवाब में साउथ जोन की तरफ से धमाकेदार बैटिंग देखने को मिली. लेकिन टीम के बल्लेबाज शतक के लिए तरसते रह गए. 

बिना शतक 600 रन

साउथ जोन ने बिना किसी बल्लेबाज के शतक के 600 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए. एक बल्लेबाज शुभम शर्मा थे जो शतक के बेहद करीब जाकर आउट हो गए. उन्होंने 96 रन की बेहतरीन पारी को अंजाम दिया. टीम के कुल 6 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेली. यह पहली बार नहीं है जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा अजूबा देखने को मिला है. 

ये भी पढे़ं.अभिषेक, गिल या सैमसन नहीं... ये खिलाड़ी Asia Cup में होगा सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, रहाणे ने कहा- बहुत कम आंका गया..

सरे ने बनाया था सबसे बड़ा स्कोर

बिना शतक सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम सरे है. काउंटी क्रिकेट में इस टीम ने बिना एक भी बल्लेबाज के शतक के 671 रन ठोक डाले थे. इस टीम की तरफ से ओली पोप टॉप रन स्कोरर रहे थे. उन्होंने भी 96 रन की पारी खेली थी. यह साल 2022 में देखने को मिला था. भारत के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मध्यप्रदेश ने 1998 में हरियाणा के खिलाप बिना शतक ठोक 605 रन ठोके थे. 

