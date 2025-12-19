Advertisement
trendingNow13046037
Hindi Newsक्रिकेटUnique cricket record: 500+ विकेट, 500+ छक्के और 5000+ रन… नामुमकिन है इस खूंखार बल्लेबाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना!

Unique cricket record: 500+ विकेट, 500+ छक्के और 5000+ रन… नामुमकिन है इस खूंखार बल्लेबाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना!

Unique cricket record: क्रिकेट रिकॉर्डबुक कई हैरान करने वाले कारनामों से भरी बड़ी है. कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, जिन पर फैंस को यकीन नहीं होता. कुछ रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि शायद वे कभी नहीं टूटेंगे. एक ऐसा ही रिकॉर्ड उस खिलाड़ी के नाम है, जिसने T20 में अपने नाम का भौकाल बना रखा है. सालों से वह न सिर्फ चौके-छक्के लगाता आ रहा है, बल्कि विकेट गिराने में भी महारथ रखता है.आइए जानते हैं आखिर कौन है ये सूरमा

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Andre Russell
Andre Russell

Unique cricket record: T20 क्रिकेट का उदय साल 2007 में हुआ था. पिछले 18 सालों में इस फॉर्मेट ने फैंस को अपना दीवाना बनाया। कुछ खिलाड़ी ऐसे हुए, जिन्होंने इस फॉर्मेट में ऐसे कमाल कर दिखाए, जिन्हें जानकर फैंस हैरानी में पड़ जाते हैं. कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे होते हैं, जिन पर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है, जबकि कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद उन्हें दोहराना या तोड़ना नामुमकिन है. T20 क्रिकेट में खिलाड़ी या तो बल्ले से जलवा दिखाते हैं या गेंद से, लेकिन दोनों में एक साथ महारत हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है. एक खूंखार खिलाड़ी ऐसा भी है, जिसने न सिर्फ रन बरसाए, छक्के लगाए, बल्कि विकेट की झड़ी भी ला दी, उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला, जिसका टूटना बेहद मुश्किल लगता है.

आखिर क्या है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है, वह T20 में 500 प्लस विकेट, 500 प्लस छक्के और 5000 प्लस रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. पूरी दुनिया में इस मुकाम तक अभी एक ही खिलाड़ी पहुंच पाया है. ये कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के घातक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं. आंद्रे रसेल T20 क्रिकेट में एक साथ 5000+ रन, 500 विकेट और 500+ छक्कों की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं, उन्होंने यह रिकॉर्ड दिसंबर 2025 में ही अपने नाम किया था.

T20 में बल्ले से बना चुके हैं 9563 रन

आंद्रे रसेल टी20 में खूंखार ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से घातक होते हैं. वह 579 मैचों में 9563 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 34 फिफ्टी शामिल हैं. करियर में स्ट्राइक रेट 168.24 का रहा है, जो यह साबित करता है कि वह आते ही गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हैं, आखिरी के ओवरों में छक्के लगाना उनके बाएं हाथ का खेल है.

Add Zee News as a Preferred Source

504 मैचों में चटका चुके हैं 504 विकेट

आंद्रे रसेल 2010 से T20 खेल रहे हैं. अब तक उन्होंने 579 मैच खेले हैं, जिनमें 504 विकेट निकाले हैं. 15 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. रसेल दुनिया भर की T20 लीग खेलते हैं. वह अपने करियर में अब तक 2 दर्जन अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं. वह पूरी दुनिया में T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज हैं. नंबर एक पर राशिद खान का नाम है, जो अब तक 504 मैचों में 685 विकेट ले चुके हैं.

आंद्रे रसेल के T20 में कितने चौके और कितने छक्के

आंद्रे रसेल को T20 का सबसे घातक सिक्स हिटर भी कहा जाता है. वह अपने करियर में अब तक 778 छक्के लगा चुके हैं, जबकि 632 चौके लगाए हैं. T20 में चौकों से ज्यादा उनके नाम छक्के हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि रसेल छक्कों में ज्यादा डील करते हैं.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup इतिहास के 5 खूंखार बल्लेबाज, जिन्होंने कर दी रनों की बारिश...लिस्ट में 3 विदेशी बल्लेबाजों का जलवा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Unique Cricket Record

Trending news

पीएम मोदी 19 दिसंबर को दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी 19 दिसंबर को दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला