T20 में गिल्लियां बिखेरना इस गेंदबाज के बाएं हाथ का खेल, 232 बोल्ड से बनाया गजब रिकॉर्ड, लसिथ मलिंगा भी कोसों दूर

Unique Cricket Records: T20 क्रिकेट को आमतौर पर बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनके सामने आते ही बड़े-बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं. विकेट सभी लेते हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड करने की खुशी अलग से झलकती है. हम ऐसे ही एक गेंदबाज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके लिए बोल्ड मारना बाएं हाथ का खेल है. टी20 फॉर्मेट में इस गेंदबाज के नाम सबसे ज्यादा बोल्ड करने का रिकॉर्ड दर्ज है. फिलहाल एक गेंदबाज ने इस मामले में दुनिया के सभी दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

मलिंगा और नरेन जैसे दिग्गज भी छूटे पीछे

हम जिस रिकॉर्डधारी गेंदबाज के बारे में बात कर रहे हैं वो पेसर नहीं बल्कि स्पिनर है. स्पिन से चकमा देकर बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर देता है. कभी टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बोल्ड मारने का रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा का नाम था. मलिंगा ने अपने करियर में बेहतरीन बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़े हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुनील नरेन भी हैं जो स्पिन से बल्लेबाजों को मात देते हैं. लेकिन जो टेबल टॉपर है उससे ये दोनों ही दिग्गज काफी पीछे नजर आते हैं.

232 बोल्ड का अजूबा

क्रिकेट की दुनिया में 'क्लीन बोल्ड' करना गेंदबाज की सटीकता का सबसे बड़ा प्रमाण है. इस जादुई गेंदबाज ने अब तक के अपने टी20 करियर में कुल विकेटों का एक बड़ा हिस्सा केवल बोल्ड के जरिए हासिल किया है. यही वजह है कि दूसरे नंबर पर मौजूद सुनील नरेन और इस गेंदबाज के बीच एक बड़ा फासला बन गया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान की जो आईपीएल 2026 में भी शानदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं.

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आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में राशिद खान शानदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं. उन्होंने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं जिसमें 15 विकेट अपने नाम किए हैं. एक मैच में राशिद ने 4 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई थी. गुजरात की टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए 3 मुकाबलों में टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है. टीम के पास फिलहाल 14 प्वाइंट्स हैं और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए टीम को एक मैच और जीतना है. 12वें मुकाबले में टीम हैदराबाद को टक्कर देने उतरेगी.