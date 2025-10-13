फॉलोऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ी बैटिंग, दिल्ली में 6 दशक बाद हुआ ऐसा, देखें हर बार के नतीजे

Unique Cricket Record: वेस्टइंडीज ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआत तीन पारियों में फेल होने वाली विंडीज बैटिंग लाइन-अप ने आखिरकार जाते-जाते हुए कुछ ऐसा किया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दिल्ली में छह दशकों के बाद हुआ. वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन खेलने के लिए कहे जाने के बाद चमत्कारिक प्रदर्शन किया और भारत को मैच की चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए मजबूर कर दिया.

वेस्टइंडीज की पहली पारी में घटिया बैटिंग

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर अपनी पहली पारी को घोषित कर दिया. इसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गई. भारत को पहली पारी में 270 रनों की बड़ी लीड मिल गई और उसने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने के लिए कहा. सीरीज में मेहमान टीम के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से मैच को जीत जाएगा.

फॉलोऑन के बाद जागे विंडीज बल्लेबाज

वेस्टइंडीज ने इसके बाद कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. उसने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर 120 रनों की लीड हासिल कर ली. इस तरह भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) ने शतक लगाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 295 गेंदों पर 177 रनों की साझेदारी की. इनके बाद जस्टिन ग्रीव्स और जेडेन सील्स ने आखिरी विकेट के लिए 133 गेंदों पर 79 रन जोड़े. ग्रीव्स ने नाबाद 50 और सील्स ने 32 रन बनाए. कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रनों का योगदान दिया.

1961 के बाद दिल्ली में दोहराया इतिहास!

भारत के टेस्ट इतिहास में यह चौथा अवसर है जब टेस्ट मैच में फॉलोऑन देने के बाद उसे बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा है. संयोग से पहली बार भी यह दिल्ली में ही हुआ था. तब पाकिस्तान के खिलाफ फॉलोऑन देने के बावजूद उसे बैटिंग करनी पड़ी थी और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. उसके 61 साल बाद दिल्ली में फिर से ऐसा देखने को मिला. हालांकि अभी मैच का नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन भारत की जीत पक्की मानी जा रही है.

फॉलो-ऑन देने के बाद भारत ने कब-कब बैटिंग की

बनाम पाकिस्तान, दिल्ली, 1961 (ड्रॉ)

बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, 1993 (8 विकेट से जीता)

बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2012 (9 विकेट से जीता)

बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2025 (नतीजा बाकी)