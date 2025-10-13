Advertisement
trendingNow12960088
Hindi Newsक्रिकेट

फॉलोऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ी बैटिंग, दिल्ली में 6 दशक बाद हुआ ऐसा, देखें हर बार के नतीजे

India vs West Indies Test: वेस्टइंडीज ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआत तीन पारियों में फेल होने वाली विंडीज बैटिंग लाइन-अप ने आखिरकार जाते-जाते हुए कुछ ऐसा किया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फॉलोऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ी बैटिंग, दिल्ली में 6 दशक बाद हुआ ऐसा, देखें हर बार के नतीजे

Unique Cricket Record: वेस्टइंडीज ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआत तीन पारियों में फेल होने वाली विंडीज बैटिंग लाइन-अप ने आखिरकार जाते-जाते हुए कुछ ऐसा किया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दिल्ली में छह दशकों के बाद हुआ. वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन खेलने के लिए कहे जाने के बाद चमत्कारिक प्रदर्शन किया और भारत को मैच की चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए मजबूर कर दिया.

वेस्टइंडीज की पहली पारी में घटिया बैटिंग

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर अपनी पहली पारी को घोषित कर दिया. इसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गई. भारत को पहली पारी में 270 रनों की बड़ी लीड मिल गई और उसने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने के लिए कहा. सीरीज में मेहमान टीम के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से मैच को जीत जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फॉलोऑन के बाद जागे विंडीज बल्लेबाज

वेस्टइंडीज ने इसके बाद कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. उसने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर 120 रनों की लीड हासिल कर ली. इस तरह भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) ने शतक लगाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 295 गेंदों पर 177 रनों की साझेदारी की. इनके बाद जस्टिन ग्रीव्स और जेडेन सील्स ने आखिरी विकेट के लिए 133 गेंदों पर 79 रन जोड़े. ग्रीव्स ने नाबाद 50 और सील्स ने 32 रन बनाए. कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रनों का योगदान दिया.

ये भी पढ़ें: World Cup Semifinal Scenarios: बैक टू बैक हार से फंसा भारत, अब सेमीफाइनल में कैसे मिलेगी जगह? समझ लें समीकरण

1961 के बाद दिल्ली में दोहराया इतिहास!

भारत के टेस्ट इतिहास में यह चौथा अवसर है जब टेस्ट मैच में फॉलोऑन देने के बाद उसे बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा है. संयोग से पहली बार भी यह दिल्ली में ही हुआ था. तब पाकिस्तान के खिलाफ फॉलोऑन देने के बावजूद उसे बैटिंग करनी पड़ी थी और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. उसके 61 साल बाद दिल्ली में फिर से ऐसा देखने को मिला. हालांकि अभी मैच का नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन भारत की जीत पक्की मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें: ​दुखद: पिच पर ही चली गई इस क्रिकेटर की जान, टीम को जिताया मैच... पर खुद जिंदगी की जंग हार गया

फॉलो-ऑन देने के बाद भारत ने कब-कब बैटिंग की

बनाम पाकिस्तान, दिल्ली, 1961 (ड्रॉ)
बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, 1993 (8 विकेट से जीता)
बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2012 (9 विकेट से जीता)
बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2025 (नतीजा बाकी)

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs West Indies

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट