Hindi Newsक्रिकेटयुवराज सिंह से भी खतरनाक ये बल्लेबाज, एक ओवर में ठोक चुका 7 छक्के, गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम

युवराज सिंह से भी खतरनाक ये बल्लेबाज, एक ओवर में ठोक चुका 7 छक्के, गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम

युवराज सिंह ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कमाल किया था. क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं और हर गेंद पर एक ही छक्का लगाया जा सकता है. इसलिए एक ओवर में अधिकतम 6 छक्के लगाए जा सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 27, 2026, 08:40 PM IST
युवराज सिंह ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कमाल किया था. क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं और हर गेंद पर एक ही छक्का लगाया जा सकता है. इसलिए एक ओवर में अधिकतम 6 छक्के लगाए जा सकते हैं. लेकिन, भारत का एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाना असंभव के बराबर है. हालांकि भारत के एक बल्लेबाज ने ये करिश्मा करके इतिहास रच दिया था.

इस बल्लेबाज ने एक ओवर में ठोके थे लगातार 7 छक्के

भारत के धाकड़ बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2022 को एक ऐसा कारनामा किया जिसने क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया था. पहली बार क्रिकेट में किसी बल्लेबाज ने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाए थे. घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 28 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया था.

क्रिकेट इतिहास में पहली बार बना था ये असंभव रिकॉर्ड

महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में लगातार 7 छक्के जड़ दिए. ऋतुराज गायकवाड़ इस ओवर में लगातार 7 छक्के इसलिए जड़ पाए, क्योंकि गेंदबाज ने इस दौरान एक नो बॉल भी फेंकी थी. ऋतुराज गायकवाड़ ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह की बखियां उधेड़ कर रखी दी. शिवा सिंह ने इस ओवर में 1 नो बॉल समेत कुल 7 गेंदें फेंकी. इन सभी 7 गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 7 छक्के जड़ दिए. शिवा सिंह के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने कुल 43 रन बटोर लिए.

159 गेंदों पर नाबाद 220 रन जड़ दिए थे

ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस क्वार्टर फाइनल मैच में 159 गेंदों पर 220 रनों की नाबाद पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से इस दौरान 10 चौके और 16 ताबड़तोड़ छक्के निकले. ऋतुराज गायकवाड़ भारत के लिए 9 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने वनडे में 228 रन और टी20 इंटरनेशनल में 633 रन बना चुके हैं. ऋतुराज गायकवाड़ IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने 71 IPL मैचों में 2502 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं.

