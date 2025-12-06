Advertisement
39 छक्के 14 चौके...T20 में ठोका तिहरा शतक...इस भारतीय खिलाड़ी के सामने गेंदबाजों ने मांगी थी रहम की भीख!

Triple century in T20: टी20 क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी बात होती है, क्योंकि ओवर सीमित होते हैं. लेकिन एक भारतीय बल्लेबाज ऐसा भी हुआ, जिसने इस सबसे छोटे फॉर्मेट में तिहरा शतक ठोककर विश्व क्रिकेट को चौंका दिया था. उसका ये रिकॉर्ड तोड़ना असंभव लगता है.

Dec 06, 2025
Mohit Ahlawat
Mohit Ahlawat

Triple century in T20: टी20 क्रिकेट 20 ओवरों का होता है, जिसमें आमतौर पर पूरी टीम मिलकर 150 से 200 के बीच का स्कोर बना पाती है. अच्छी बैटिंग होने पर ये स्कोर 250 के पार भी जाता है. अगर कोई टीम 300 रन बना दे तो यह बड़ा कमाल कहलाता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक भारतीय बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट के मैच में अकेले 300 रन कूट डाले? इस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन सच ऐसा है कि यह कमाल भी हो चुका है. यह अजूबा किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं बल्कि दिल्ली के एक घरेलू टूर्नामेंट में देखने को मिला था. साल 2017 में एक बल्लेबाज ने चौके-छक्कों की ऐसी बारिश की कि गेंदबाज एक तरह से रहम की भीख मांगते नजर आए थे. आइए जानते हैं ये कमाल आखिर किस बैटर ने किया था.

क्रिकेट की दुनिया में ये कमाल 7 फरवरी 2017 के दिन हुआ था. यह दिन भारतीय क्रिकेट में रिकॉर्ड बुक की तरह दर्ज है. दिल्ली में खेले गए एक लोकल टी20 टूर्नामेंट में मोहित अहलावत नाम का बल्लेबाज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटा था. मावी इलेवन और फ्रेंड्स इलेवन के बीच खेले गए उस मुकाबले में मोहित ने चौकों-छक्कों की बरसात की थी.

39 छक्के और 14 चौके उड़ाए थे

उनकी विध्वंसक पारी का आलम ये था कि गेंदबाज पस्त हो गए थे. मोहित ने सिर्फ 72 गेंदों में 300 रन ठोककर टी20 की दुनिया में यह अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था. उनकी पारी में शामिल थे 39 छक्के और 14 चौके. स्ट्राइक रेट 400 से भी ज्यादा. मोहित से पहले दुनिया में किसी भी बल्लेबाज ने टी20 की एक पारी में 39 छक्के नहीं लगाए थे, यह रिकॉर्ड सिर्फ मोहित के नाम ही दर्ज है. खास बात ये है कि मोहित ने यह कमाल तब किया था जब वो सिर्फ 21 साल के थे. उस मैच का स्कोरकार्ड सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होता है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है.

20 ओवर में बने थे 416 रन

मोहित अहलावत की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत मावी इलेवन ने 20 ओवर में 416 रन बना दिए थे. टी20 क्रिकेट में इतने रन बनना बेहद दुर्लभ है. इस टारगेट का पीछा करते हुए फ्रेंड्स इलेवन की हालत खराब हो गई थी और पूरी टीम 200 रन ही बना पाई थी. मोहित की टीम ने 216 रनों से मैच जीता था और वो उस मैच के हीरो थे. भले ही मोहित ने लोकल टी20 टूर्नामेंट में तिहरा शतक ठोका था, लेकिन उनके इस कारनामे की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी.

कौन हैं मोहित अहलावत?

अब सवाल ये है कि आखिर मोहित अहलावत कौन हैं? तो जान लीजिए कि वो दिल्ली के रहने हैं. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट अकादमी से की थी. मोहित दिल्ली और सर्विसेज़ की ओर से घरेलू क्रिकेट भी खेल चुके हैं.

मोहित अहलावत का क्रिकेट करियर?

अब तक मोहित के नाम 11 फर्स्ट क्लास मैचों में 2 फिफ्टी के दम पर 236 रन दर्ज हैं. 24 लिस्ट ए मैचों में 554 रन बनाए हैं. अब 29 साल के हो चुके मोहित अभी भी घरेलू क्रिकेट में सक्रिय हैं, लेकिन दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा टी20 के तिहरे शतक के लिए याद करती है.

