क्रिकेट में 149 साल का सबसे बड़ा अजूबा, दुनिया के इस इकलौते बल्लेबाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई नहीं दोहरा पाएगा ये करिश्मा

एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे 149 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक ही बल्लेबाज बना पाया है. अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में सोचन भी बहुत मुश्किल है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग जैसे बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं. हालांकि एक बल्लेबाज ने इतिहास रचते हुए 149 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था.

क्रिकेट में 149 साल का सबसे बड़ा अजूबा

इंटरनेशनल क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 54 जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज के नाम दर्ज है. डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग जैसे बल्लेबाज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं. बता दें कि भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ही वह क्रिकेटर हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पहली बार किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 54 जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर

इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने के मामले में दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर आते हैं. बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 51 सेंचुरी लगाई हैं. वहीं, विराट कोहली 54 शतकों के साथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जमाने वाले बल्लेबाज हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के नाम दर्ज है. रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5-5 शतक जड़े हैं.

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इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक

1. विराट कोहली - 54 शतक (ODI)

2. सचिन तेंदुलकर - 51 शतक (टेस्ट)

3. रोहित शर्मा/ग्लेन मैक्सवेल - 5 शतक (T20I)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. विराट कोहली (भारत) - 54 शतक

2. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 49 शतक

3. रोहित शर्मा (भारत) - 33 शतक

4. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 30 शतक

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 28 शतक

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 45 शतक

3. जो रूट (इंग्लैंड) - 41 शतक

4. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 5 शतक

2. रोहित शर्मा (भारत) - 5 शतक

3. फिल साल्ट (इंग्लैंड) - 4 शतक

4. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 4 शतक

5. डैरियस विसेर (समोआ) - 3 शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 34,357 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 28,215 रन बनाने का रिकॉर्ड है. श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा का नाम तीसरे नंबर पर आता है. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,016 रन बनाए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34357 रन

2. विराट कोहली (भारत) - 28215 रन

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 28016 रन

4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27483 रन

5. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25957 रन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 85 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

4. कुमार संगाकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक