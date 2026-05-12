क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा: 13000 से अधिक रन और 300+ विकेट, ODI में अब तक दोबारा पैदा नहीं हुआ ऐसा खिलाड़ी

Unique Cricket Record: ODI क्रिकेट इतिहास के 55 सालों में दुनिया में सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी हुआ है, जिसने ODI क्रिकेट में 13000 से अधिक रन और 300+ विकेट चटकाए हैं. इन उपलब्धियों में 100 से ज्यादा कैच लेने का कीर्तिमान भी शामिल है. प्लेइंग इलेवन में इस महान खिलाड़ी का नाम देखते ही विपक्षी टीम थर-थर कांपने लगती थी. इससे पहले की आप अंदाजा लगाना शुरू करें, आपको ये बता दें कि ये नाम सचिन तेंदुलकर और जैक्स कैलिस नहीं है.
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Unique Cricket Record: ODI क्रिकेट इतिहास के 55 सालों में दुनिया में सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी हुआ है, जिसने ODI क्रिकेट में 13000 से अधिक रन और 300+ विकेट चटकाए हैं. इतना ही नहीं इस खिलाड़ी के नाम 100 से ज्यादा कैच लेने का कीर्तिमान भी है. प्लेइंग इलेवन में इस महान खिलाड़ी का नाम देखते ही विपक्षी टीम थर-थर कांपने लगती थी. इससे पहले की आप अंदाजा लगाना शुरू करें, आपको ये बता दें कि ये नाम सचिन तेंदुलकर और जैक्स कैलिस नहीं है.
वनडे क्रिकेट में ये करिश्माई कारनामा श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने किया है. बाएं हाथ से बल्लेबाजी और लेफ्ट आर्म से स्पिन का जलवा दिखाते हुए श्रीलंका के महान खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल में 13000 से अधिक रन, 300+ विकेट और 100 से ज्यादा कैच पकड़े हैं. वो ODI में ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं. यूं कहें कि सनथ जयसूर्या श्रीलंकाई टीम के लिए सेना के बराबर थे, तो गलत नहीं होगा. बता दें कि ODI मे सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (18,426) और सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व धुरंधर मुथैया मुरलीधरन (534) के नाम है. हालांकि, सनथ जयसूर्या दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 10000 से अधिक रन और 300+ विकेट चटकाए हैं.
सनथ जयसूर्या ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. उसके बाद वो लगातार 22 साल अपने ऑलराउंड काबिलियत से महफिल लूटते रहे. ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंकाई क्रिकेट इतिहास में जब भी महान ऑलराउंडर की गिनती होगी तो उनका नाम शिखर पर होगा. 90 के दशक में जयसूर्या ही वो बल्लेबाज थे, जिन्होंने दुनिया को पावरप्ले में आक्रामक बैटिंग करने की सही सीख दी थी. दिग्गज खिलाड़ी ने श्रीलंका के लिए 445 मुकाबले खेले. 32.36 की औसत से उन्होंने 13,430 रन बनाए, जबकि गेंद से कमाल दिखाते हुए 323 विकेट चटकाए. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो जयसूर्या ने 110 मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया. बल्ले से 6,973 रन बनाए और साथ ही 98 विकेट झटके. ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो अभी भी 5वें नंबर पर हैं, वहीं सबसे अधिक विकेट के मामले में 11वें स्थान पर हैं.