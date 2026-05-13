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Hindi Newsक्रिकेटबिना छक्के का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड...130 मैच खेले, 2 शतक जड़े, लेकिन कभी नहीं लगाया सिक्स

बिना छक्के का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड...130 मैच खेले, 2 शतक जड़े, लेकिन कभी नहीं लगाया सिक्स

Unique ODI Cricket Record: दुनिया में 6 ऐसे बल्लेबाज भी हुए हैं, जिन्होंने अपने पूरे वनडे करियर में रनों की बारिश की, लेकिन एक भी छक्का नहीं लगा पाए. इस लिस्ट में नंबर 1 पर भारत का एक पूर्व स्टार ऑलराउंडर है, जिसका रिकॉर्ड टूटना असंभव जैसा लगता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 13, 2026, 03:15 PM IST
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वनडे करियर में बिना कोई छक्का लगाए सबसे ज्यादा रन (सचिन तेंदुलकर के साथ मनोज प्रभाकर की पुरानी तस्वीर)
वनडे करियर में बिना कोई छक्का लगाए सबसे ज्यादा रन (सचिन तेंदुलकर के साथ मनोज प्रभाकर की पुरानी तस्वीर)

Unique ODI Cricket Record: क्रिकेट में आज 'पावर-हिटिंग' का दौर है. फॉर्मेट कोई भी हो, बल्लेबाज छक्के उड़ाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते. टी20 और वनडे में छक्कों की बारिश हो रही है. यहां तक कि टेस्ट में भी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा छक्के देखने को मिलते हैं. ऐसे में इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि एक भारतीय क्रिकेटर ऐसा भी हुआ, जिसने 130 वनडे खेले और हजारों रन बनाए, लेकिन पूरे करियर में कभी छक्का नहीं लगा सका. उसके नाम वनडे क्रिकेट में बिना कोई छक्का लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. जो भी इस रिकॉर्ड के बारे में जानता है, हैरान रह जाता है.

बिना कोई सिक्स लगाए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एक-दो नहीं बल्कि 6 खिलाड़ी हैं. नंबर 1 पर जो भारतीय दिग्गज काबिज हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मनोज प्रभाकर हैं, जिन्होंने केवल चौकों और सिंगल-डबल के दम पर रनों का अंबार खड़ा किया था. उनका ये अनोखा रिकॉर्ड टूटना लगभग असंभव है.

1. मनोज प्रभाकर (भारत)

मनोज प्रभाकर भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 130 वनडे मैच खेले और कुल 1858 रन बनाए, लेकिन कभी एक छक्का भी नहीं लगा सके. वो धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और टीम को मजबूत शुरुआत देने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने बिना कोई छक्का लगाए 2 शतक और 11 अर्धशतक भी जड़े, जो उनकी क्लास को दर्शाता है.

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2. डियोन इब्राहिम (जिम्बाब्वे)

इस लिस्ट में दूसरा नाम जिम्बाब्वे के डियोन इब्राहिम का है, जिन्होंने अपने करियर में 82 वनडे मैच खेले और 1443 रन बनाए. उनका हाई स्कोर 121 रन रहा, लेकिन वो कभी छक्का नहीं लगा सके.

3. जेफ्री बॉयकॉट (इंग्लैंड)

तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जेफ्री बॉयकॉट हैं, जो अपनी डिफेंसिव तकनीक के लिए फेमस रहे. उन्होंने 36 वनडे मैचों में 1082 रन बनाए. बॉयकॉट का मानना था कि रन बनाने के लिए गेंद को हवा में उछालना जरूरी नहीं है. यही वजह है कि उन्होंने टाइमिंग और प्लेसमेंट के दम पर ही अपना लोहा मनवाया.

4. थिलिना कंदाम्बी (श्रीलंका)

इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद श्रीलंका के इस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने वनडे करियर के 39 मैचों में 870 रन बनाए. कंदाम्बी अपनी शांत और संभली हुई बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे.

5. थिलन समरवीरा (श्रीलंका)

ये वही समरवीरा हैं, जिन्हें कभी श्रीलंका का 'संकटमोचक' माना जाता था. उन्होंने 53 वनडे मैचों में 862 रन बनाए. दबाव की स्थिति में टिककर खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी.

6. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं, जो 1983 से 1985 के बीच खेले. उन्होंने महज 28 वनडे मैचों में 861 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे. हैरानी की बात यह है कि एक सलामी बल्लेबाज होने के बावजूद उन्होंने पावरप्ले का फायदा उठाकर कभी हवाई शॉट नहीं खेला. यही वजह है कि उनके बल्ले से एक भी सिक्स नहीं निकला.

ये भी पढ़ें: पैर की 3 उंगलियां कटी, World Cup ठोका दोहरा शतक, 11 साल से 'अमर' है यह जादुई रिकॉर्ड

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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