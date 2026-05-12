Advertisement
trendingNow13214449
Hindi Newsक्रिकेट1 गेंद पर 22 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड... 2 मिनट तक आसमान की तरफ ही देखते रहे फैंस, RCB के खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

1 गेंद पर 22 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड... 2 मिनट तक आसमान की तरफ ही देखते रहे फैंस, RCB के खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

Unique Cricket Record: टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने का पैमाना तेजी से बदल रहा है. आज से 10 साल पहले जब एक ओवर में 36 रन बनते थे तो इसे करिश्मा माना जाता था, लेकिन T20 में इससे भी बड़े-बड़े कारनामे हो चुके हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक खूंखार खिलाड़ी के नाम क्रिकेट का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने 1 गेंद पर 22 रन बनाने का अजूबा किया था. ये खिलाड़ी बैटिंग करते हुए इतना बेरहम बन गया कि गेंदबाज अपना लाइन लेंथ भी भूल गया. ये ओवर मानो खत्म ही नहीं हो रहा था. करीब 2 मिनट तक स्टेडियम में मौजूद फैंस आसमान की तरफ ही देखते रहे, क्योंकि छक्कों की बरसात हो रही थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 12, 2026, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक गेंद पर 22 रन का महारिकॉर्ड RCB खिलाड़ी के नाम (Photo- iplt20.com)
एक गेंद पर 22 रन का महारिकॉर्ड RCB खिलाड़ी के नाम (Photo- iplt20.com)

Unique Cricket Record: टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने का पैमाना तेजी से बदल रहा है. आज से 10 साल पहले जब एक ओवर में 36 रन बनते थे तो इसे करिश्मा माना जाता था, लेकिन T20 में इससे भी बड़े-बड़े कारनामे हो चुके हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक खूंखार खिलाड़ी के नाम क्रिकेट का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने 1 गेंद पर 22 रन बनाने का अजूबा किया था. ये खिलाड़ी बैटिंग करते हुए इतना बेरहम बन गया कि गेंदबाज अपना लाइन लेंथ भी भूल गया. ये ओवर मानो खत्म ही नहीं हो रहा था. करीब 2 मिनट तक स्टेडियम में मौजूद फैंस आसमान की तरफ ही देखते रहे, क्योंकि छक्कों की बरसात हो रही थी.

1 गेंद पर 22 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में एक गेंद पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आईपीएल 2026 में आरसीबी की तरफ से खेल रहे रोमारियो शेफर्ड के नाम दर्ज है. वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ने ये अनोखा कारनामा  कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में किया था. उन्होंने तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस की बेदर्दी से कुटाई की थी. CPL 2025 में रोमारियो शेफर्ड गुयाना अमेजन वॉरियर्स टीम का हिस्सा थे. 

सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मैच में शेफर्ड ने 34 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली थी. 15वें ओवर में एक गेंद पर 22 रन बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. शेफर्ड को सामने देख सेंट लूसिया के तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस अपना लाइन-लेंथ भूल गए. ओवर की तीसरी गेंद को पूरा करने में उन्हें 5 डिलीवरी डालनी पड़ी थी. वाइड और नो बॉल की भरमार लग गई थी. रोमारियो शेफर्ड गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे. उन्हें लगातार फ्री हिट मिल रही थी, जिसपर वो छक्के जड़ रहे थे. इस एक गेंद पर कुल 22 रन बने और पूरे ओवर में 33 रन. रोमारियो शेफर्ड ने ओशेन थॉमस पर ऐसा शर्मनाक दाग लगाया, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

1 गेंद पर कैसे बने 22 रन

ओशेन थॉमस को ओवर की तीसरी गेंद पांच बार फेंकनी पड़ी. तेज गेंदबाज ने नो-बॉल से शुरुआत की और फिर वाइड गेंद फेंकी. इसके बाद उन्होंने एक और फ्रंट-फुट नो-बॉल फेंकी, जिस पर शेफर्ड ने झन्नाटेदार छक्का लगाया. रोमारियो ने थॉमस की एक और नो-बॉल पर छक्का लगाकर खेल में रोमांच बरकरार रखा.  दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने आखिरकार एक वैध गेंद फेंकी, जिसे शेफर्ड ने स्क्वायर लेग के ऊपर से 95 मीटर का छक्का मारा. इस प्रकार एक ही गेंद पर 22 रन बने.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CPL T20 (@cplt20)

बता दें कि रोमारियो शेफर्ड के नाम आईपीएल में आरसीबी की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में ये कारनामा किया था. आखिरी ओवरों में CSK के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रोमारियो ने 14 गेंद पर अर्धशतक ठोका था. हालांकि, आईपीएल 2026 में अभी तक उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है. रोमारियो ने इस सीजन 125.76 की स्ट्राइक रेस्ट से सिर्फ 83 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
Punjab Police
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
Tamil Nadu
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
NEET UG 2026 Exam
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
Jammu and Kashmir. Drug
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
Water Crisis
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
Devendra Fadnavis
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत
congo
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत
5 लाख में बिका पेपर? कई राज्यों में फैला था नेटवर्क! NEET कैंसिलेशन के 5 बड़े कारण
NEET Exam Cancelled
5 लाख में बिका पेपर? कई राज्यों में फैला था नेटवर्क! NEET कैंसिलेशन के 5 बड़े कारण
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?
NEET 2026 exam cancelled
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?