1 गेंद पर 22 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड... 2 मिनट तक आसमान की तरफ ही देखते रहे फैंस, RCB के खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

Unique Cricket Record: टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने का पैमाना तेजी से बदल रहा है. आज से 10 साल पहले जब एक ओवर में 36 रन बनते थे तो इसे करिश्मा माना जाता था, लेकिन T20 में इससे भी बड़े-बड़े कारनामे हो चुके हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक खूंखार खिलाड़ी के नाम क्रिकेट का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने 1 गेंद पर 22 रन बनाने का अजूबा किया था. ये खिलाड़ी बैटिंग करते हुए इतना बेरहम बन गया कि गेंदबाज अपना लाइन लेंथ भी भूल गया. ये ओवर मानो खत्म ही नहीं हो रहा था. करीब 2 मिनट तक स्टेडियम में मौजूद फैंस आसमान की तरफ ही देखते रहे, क्योंकि छक्कों की बरसात हो रही थी.

1 गेंद पर 22 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में एक गेंद पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आईपीएल 2026 में आरसीबी की तरफ से खेल रहे रोमारियो शेफर्ड के नाम दर्ज है. वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ने ये अनोखा कारनामा कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में किया था. उन्होंने तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस की बेदर्दी से कुटाई की थी. CPL 2025 में रोमारियो शेफर्ड गुयाना अमेजन वॉरियर्स टीम का हिस्सा थे.

सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मैच में शेफर्ड ने 34 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली थी. 15वें ओवर में एक गेंद पर 22 रन बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. शेफर्ड को सामने देख सेंट लूसिया के तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस अपना लाइन-लेंथ भूल गए. ओवर की तीसरी गेंद को पूरा करने में उन्हें 5 डिलीवरी डालनी पड़ी थी. वाइड और नो बॉल की भरमार लग गई थी. रोमारियो शेफर्ड गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे. उन्हें लगातार फ्री हिट मिल रही थी, जिसपर वो छक्के जड़ रहे थे. इस एक गेंद पर कुल 22 रन बने और पूरे ओवर में 33 रन. रोमारियो शेफर्ड ने ओशेन थॉमस पर ऐसा शर्मनाक दाग लगाया, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे.

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1 गेंद पर कैसे बने 22 रन

ओशेन थॉमस को ओवर की तीसरी गेंद पांच बार फेंकनी पड़ी. तेज गेंदबाज ने नो-बॉल से शुरुआत की और फिर वाइड गेंद फेंकी. इसके बाद उन्होंने एक और फ्रंट-फुट नो-बॉल फेंकी, जिस पर शेफर्ड ने झन्नाटेदार छक्का लगाया. रोमारियो ने थॉमस की एक और नो-बॉल पर छक्का लगाकर खेल में रोमांच बरकरार रखा. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने आखिरकार एक वैध गेंद फेंकी, जिसे शेफर्ड ने स्क्वायर लेग के ऊपर से 95 मीटर का छक्का मारा. इस प्रकार एक ही गेंद पर 22 रन बने.

बता दें कि रोमारियो शेफर्ड के नाम आईपीएल में आरसीबी की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में ये कारनामा किया था. आखिरी ओवरों में CSK के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रोमारियो ने 14 गेंद पर अर्धशतक ठोका था. हालांकि, आईपीएल 2026 में अभी तक उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है. रोमारियो ने इस सीजन 125.76 की स्ट्राइक रेस्ट से सिर्फ 83 रन बनाए हैं.