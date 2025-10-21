Advertisement
51 ओवर स्पिन... वनडे इतिहास का सबसे अजीब फैसले ने दिलाई जीत, रिकॉर्डबुक में दर्ज हुआ मुकाबला

WI vs BAN  51 over Spin Record: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच ढाका में हुए दूसरे वनडे मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. करो या मरो के मुकाबले में विंडीज की टीम ने सुपर ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की. इस जीत में कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो वनडे की रिकॉर्डबुक में दर्ज हो गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:01 PM IST
WI vs BAN  51 over Spin Record: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच ढाका में हुए दूसरे वनडे मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. करो या मरो के मुकाबले में विंडीज की टीम ने सुपर ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की. इस जीत में कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो वनडे की रिकॉर्डबुक में दर्ज हो गया. भले ही इस फैसले से हर कोई हैरान था, लेकिन वेस्टइंडीज को इसका भरपूर फायदा मिला फिर बात चारे सुपर ओवर की हो या फिर पूरे 50 ओवर की. मैच को जीतने के बाद वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. 

51 ओवर स्पिन 

वेस्टइंडीज की टीम ऐसी पहली टीम बन चुकी है जिसने पूरे वनडे मैच में एक भी तेज गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं किया. पहले विंडीज की टीम ने पूरे 50 ओवर 5 स्पिनर्स से डलवा दिए और इसके बाद जब मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा तो भी विंडीज के कप्तान ने स्पिन का इस्तेमाल किया. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप का ये फैसला कारगर साबित हुआ और मुकाबले में जीत हुई.

बांग्लादेश ने जीता था टॉस

बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद विंडीज की फिरकियों का सिलसिला शुरू हुआ. टीम की तरफ से गुडाकेश मोटी ने 3 विकेट झटके जबकि अकील हुसैन और एलिक अथानाजे ने 2-2 विकेट झटके. बांग्लादेश की टीम बोर्ड पर 213 रन के स्कोर पर लगा दिए. जवाब में विंडीज की तरफ से भी कमाल की बैटिंग देखने को मिली. 

ये भी पढ़ें.. मोहसिन नकवी ने ठुकराई BCCI की WARNING... अब बोर्ड लेगा नया एक्शन, घुटनों पर आ जाएंगे PCB चेयरमैन

सुपर ओवर में भी स्पिन आई काम

वेस्टंडीज की टीम भी 213 के स्कोर तकपहुंचने में पापड़ बेलती नजर आई. हालांकि, कप्तान शाई होप ने फिफ्टी ठोक बांग्लादेश के बराबर स्कोर को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. मुकाबला जब सुपर ओवर में पहुंचा तो विंडीज ने बांग्लादेश को 11 रन का लक्ष्य दिया. फिर शाई होप ने गेंद अकील हुसैन के हाथों में थमा दी और विंडीज ने मैच को अपने नाम कर सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंचा दी है.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

