क्रिकेट का अनोखा करिश्मा...20 साल के करियर में लगाए सिर्फ 6 छक्के, फिर भी बना डाला 12 दोहरे शतकों का प्रचंड रिकॉर्ड

Unique cricket record: क्रिकेट में कुछ दिग्गज ऐसे हैं, जिन्होंने अनोखे रिकॉर्ड्स का अंबार लगाया है. हम आपके लिए उस दिग्गज का एक अनोखा रिकॉर्ड लाए हैं, जिन्हें क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर भी अपना आदर्श मानते हैं. इस महान क्रिकेटर ने 20 साल तक क्रिकेट खेला और 12 दोहरे शतक ठोके, लेकिन करियर में सिर्फ 6 छक्के मार पाया.
Unique cricket record: अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो यह रिकॉर्ड आपको चौंका देगा. चौंका इसलिए देगा, क्योंकि शायद आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि 20 साल तक क्रिकेट खेलने वाला एक दिग्गज शतकों की बारिश करता है, रनों का अंबार लगाता है और 12 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाता है, लेकिन वो पूरे करियर में सिर्फ 6 छक्के लगा पाता है. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो क्रिकेट की दुनिया में अनोखा और हैरान करने वाला कहा जाता है. ये कमाल जिस दिग्गज ने किया था, उसके आसपास क्रिकेट की दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे धुरंधर भी नहीं पहुंच पाए हैं.
20 साल के करियर में 12 दोहरे शतक लगाने के बाद भी बल्ले से सिर्फ 6 छक्के मारने वाले दिग्गज का नाम सर डॉन ब्रैडमैन है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व बल्लेबाज ने टेस्ट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक लगाने का प्रचंड रिकॉर्ड बनाया है. 1928 से लेकर 1948 तक उन्होंने क्रिकेट खेला और अपने दौर में क्रिकेट की दुनिया पर राज किया. वो गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं थे. जो एक बार क्रीज पर गए तो समझो पूरा दिन बल्लेबाजी करते थे. उन्हें आउट करने में कई गेंदबाज थक जाते थे.
20 साल के करियर में सर डॉन ब्रैडमैन ने सिर्फ 6 सिक्स मारे हैं. ये सभी सिक्स सिर्फ 2 पारियों में आए. उन्होंने एक बार इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 5 छक्के ठोके थे, जबकि एक सिक्स भारत के खिलाफ लगाया था. इंटरनेशनल करियर में उनके नाम कुल 681 चौके दर्ज हैं.
सर डॉन ब्रैडमैन की खास बात ये थी कि उन्होंने अपने करियर में 6,996 टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें उनका बैटिंग औसत 99.94 का रहा. यह आज भी क्रिकेट इतिहास में सबसे बेस्ट औसत है, जिसे तोड़ना अब लगभग असंभव सा लगता है. इतना ही नहीं, ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैचों में 12 दोहरे शतक जमाए हैं, जिनमें से 2 दफा 300 रनों का आंकड़ा पार किया. वो एक बार 299 रन पर आउट भी हुए थे. यही वजह है कि क्रिकेट में महान बल्लेबाजों की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, गैरी सोबर्स, शेन वॉर्न जैसे कई नाम सामने आते हैं, लेकिन इन सभी से ऊपर जो नाम आता है, वो सर डॉन ब्रैडमैन का है. खुद सचिन तेंदुलकर इस दिग्गज को अपना आदर्श मानते हैं. उनका ये 12 दोहरे शतकों का रिकॉर्ड सालों तक टूटना मुश्किल लगता है.
दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का जन्म 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था. 30 नवंबर 1928 को उन्होंने डेब्यू किया और आखिरी मैच 1948 में खेला. करियर में कुल 52 टेस्ट ही खेले. उनके करियर की बात करें तो सर डॉन ब्रैडमैन ने 1928 से लेकर 1948 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट खेले, जिनमें 99.94 की औसत से 29 शतक और 13 अर्धशतक लगाते हुए 6,996 रन बनाए थे.
