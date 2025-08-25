नामुमकिन जैसा है टी20 क्रिकेट के इस अजूबे रिकॉर्ड का टूटना! भारत का 'स्विंग किंग' है नंबर-1
नामुमकिन जैसा है टी20 क्रिकेट के इस अजूबे रिकॉर्ड का टूटना! भारत का 'स्विंग किंग' है नंबर-1

Unique Cricket Record: टी20 में खतरनाक बल्लेबाजों के रहते हुए भी कुछ गेंदबाजों ने इस फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया. इन बॉलर्स ने बड़े-बड़े धुरंधरों को परेशान किया और सफलता हासिल की. गेंदबाजों ने टी20 इंटरनेशनल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसका टूटना असंभव जैसा है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:53 AM IST
Trending Photos

Unique Cricket Record: टी20 क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं जिन्होंने दर्शकों को रोमांचित किया है. क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, सूर्यकुमार यादव जैसे प्लेयर्स ने समय के साथ अपी बल्लेबाजी में बदलाव किए. इन दिग्गजों ने गेंदबाजों को जमकर धोया. इनके जैसे खतरनाक बल्लेबाजों के रहते हुए भी कुछ गेंदबाजों ने इस फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया. इन बॉलर्स ने बड़े-बड़े धुरंधरों को परेशान किया और सफलता हासिल की. गेंदबाजों ने टी20 इंटरनेशनल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसका टूटना असंभव जैसा है.

बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने जैसे

भारत के 'स्विंग किंग' भुवनेश्वर कुमार के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ पाएगा. भुवनेश्वर 2022 से भारत के लिए टी20 मैचों में नहीं खेल पाए हैं. उन्होंने इस दौरान आईपीएल और अन्य टी20 मैचों में शआनदार प्रदर्शन किया है. भुवनेश्वर अपनी स्विंग से बड़े से बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा सकते हैं. शुरुआती ओवरों में उनकी गेंदबाजी का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है. 

भुवनेश्वर के नाम अजूबा रिकॉर्ड

भुवनेश्वर को टी20 ही नहीं, सभी फॉर्मेट मिलाकर सबसे अनुशासित गेंदबाजों में एक माना जाता है. वह एक्स्ट्रा रन देने के लिए मशहूर नहीं हैं. भुवनेश्वर ने टी20 इंटरनेशनल में कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया है जो लंबे समय से उनके नाम ही दर्ज है. वह टी20 इंटरनेशनल में बिना नो-बॉल फेंके सबसे ज्यादा ओवर गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं. भुवनेश्वर ने भारतीय टीम के लिए 86 पारियों में 298.3 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन कभी नो-बॉल नहीं फेंका. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाता है.

बिना नो-बॉल फेंके सबसे ज्यादा ओवल फेंकने वाले बॉलर

भुवनेश्वर कुमार (भारत)- 86 पारी- 298.3 ओवर
डेविड विजे (नामीबिया)- 54 पारी- 180.4 ओवर
चार्ल्स परचार्ड (जर्सी)- 47 पारी- 168.5 ओवर
आकिब इकबाल (ऑस्ट्रिया)- 47 पारी- 166.1 ओवर
डेविड विली (इंग्लैंड)- 43 पारी- 144.1 ओवर

ऐसा है भुवनेश्वर का करियर

35 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 21 टेस्ट मैचों में 63 विकेट लिए हैं. उन्होंने 2013 में इस फॉर्मेट में अपना पहला और 2018 में पिछला मैच खेला है. भुवनेश्वर ने 2012 में वनडे डेब्यू किया था और 121 मैचों में 141 विकेट लिए. 2012 में ही पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भुवनेश्वर ने 87 मैचों की 86 पारियों में 67 विकेट झटके. वह 2022 से वनडे और टी20 मैचों में भारत के लिए नहीं खेल पाए हैं.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

cricketBhuvneshwar KumarCricket recordUnique Cricket Record

