Advertisement
trendingNow13050713
Hindi Newsक्रिकेटW, W, W, W, W... अनजान बॉलर ने 1 ओवर में मचाया हड़कंप, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ ऐसा

W, W, W, W, W... अनजान बॉलर ने 1 ओवर में मचाया हड़कंप, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ ऐसा

5 Wickets in 1 Over: क्रिकेट मैदान पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसने सबको हैरान कर दिया. टी20 इंटरनेशनल में इस बार सबसे अनोखा रिकॉर्ड बना है. इंडोनेशिया के गेडे प्रियंदना ने मंगलवार को बाली में कंबोडिया के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में इतिहास रच दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

W, W, W, W, W... अनजान बॉलर ने 1 ओवर में मचाया हड़कंप, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ ऐसा

5 Wickets in 1 Over: क्रिकेट मैदान पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसने सबको हैरान कर दिया. टी20 इंटरनेशनल में इस बार सबसे अनोखा रिकॉर्ड बना है. इंडोनेशिया के गेडे प्रियंदना ने मंगलवार को बाली में कंबोडिया के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में इतिहास रच दिया. वह मैच के एक ही एक ही ओवर में पांच विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए. इस उपलब्धि ने सबको चौंका दिया है और रिकॉर्डबुक में उनका नाम दर्ज हो गया है.

प्रियंदना ने बल्लेबाजी क्रम को किया तहस-नहस

दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर में यह उपलब्धि हासिल की. वह टी20 क्रिकेट में एक ओवर में पांच विकेट लेने वाले पहले पुरुष या महिला खिलाड़ी बन गए. उनके इस शानदार प्रदर्शन ने इंडोनेशिया को 60 रन से बड़ी जीत दिलाने में मदद की. 168 रन के टारगेट का पीछा करते हुए कंबोडिया का स्कोर 15वें ओवर के आखिर में 5 विकेट पर 106 रन था और उनके पास अभी भी एक मौका था. इसके बाद प्रियंदना को अटैक पर लाया गया. यहां एक जबरदस्त बदलाव आया. उन्होंने निचले क्रम को तहस-नहस करके मैच को तेजी से खत्म कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

हैट्रिक से ओवर की शुरुआत

प्रियंदना ने ओवर की शुरुआत हैट-ट्रिक से की. उन्होंने लगातार गेंदों पर शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चंथोउन रथनाक को आउट किया. एक डॉट बॉल के बाद उन्होंने मोंगदारा सोक और पेल वेनाक को आउट करके शानदार पांच विकेट पूरे किए. कंबोडिया ओवर में सिर्फ एक रन बना सका. आखिरी दो विकेटों के बीच एक वाइड दी गई और टीम टारगेट से 60 रन पीछे रह गई.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट में मचेगा तूफान... रिकॉर्डबुक बदलने वाले हैं विराट कोहली, 42 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

केसुमा ने ठोका शतक

इससे पहले इंडोनेशिया के लिए प्रियंदना ने बैटिंग की शुरुआत की, लेकिन 11 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए. बल्ले से सबसे शानदार प्रदर्शन विकेटकीपर-बल्लेबाज धर्मा केसुमा का रहा. उन्होंने 68 गेंदों पर आठ चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन बनाए. प्रियंदना के इस कारनामे से पहले पुरुषों के घरेलू T20 क्रिकेट में एक ओवर में पांच विकेट सिर्फ दो बार ही लिए गए थे.

ये भी पढ़ें: ईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे विराट, लगातार दूसरी ट्रॉफी पर नजर, स्क्वॉड में शामिल 20 धुरंधर

टी20 में तीसरी बार ऐसा

अल-अमीन हुसैन ने 2013-14 में विक्ट्री डे टी20 कप में UCB-BCB XI के लिए यह कारनामा किया था, जबकि अभिमन्यु मिथुन ने 2019-20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक के लिए ऐसा किया था. हालांकि, यह पहली बार है जब किसी गेंदबाज ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में एक ओवर में पांच विकेट लिए हैं. इससे पहले एक ओवर में चार विकेट लेने के 14 मौके आए थे. इनमें सबसे मशहूर 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लसिथ मलिंगा का 4 विकेट लेना है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
BMC Election
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल