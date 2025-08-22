इन बेचारों का क्या कसूर था... दुनिया के 10 बदनसीब बल्लेबाज, जो 199 रन पर हुए आउट; 1 रन से रह गया दोहरा शतक

Unique Cricket Records: दुनिया के 10 बदकिस्मत बल्लेबाज ऐसे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. ये 10 बल्लेबाज अपने टेस्ट करियर के दौरान एक बार महज 1 रन से अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए थे. 199 रन पर आउट होना एक बल्लेबाज के लिए बहुत निराशाजनक और दुखद होता है. यह एक बल्लेबाज के लिए बुरा सपना हो सकता है, क्योंकि वह अपने करियर में कुछ यादगार करना चाहता है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 10 बदकिस्मत बल्लेबाजों पर जो टेस्ट क्रिकेट में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं.

1. एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका) - विरुद्ध बांग्लादेश [15/05/2022]

श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज मई 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. एंजेलो मैथ्यूज ने 397 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 19 चौके और 1 छक्का शामिल था. एंजेलो मैथ्यूज को इस मैच में बांग्लादेशी गेंदबाज नईम हसन ने अपना शिकार बनाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

2. फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रीका) - विरुद्ध श्रीलंका [26/12/2020]

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस दिसंबर 2022 में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. फाफ डु प्लेसिस ने 276 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 24 चौके शामिल थे. फाफ डु प्लेसिस को इस मैच में श्रीलंकाई गेंदबाज वानिन्दु हसरंगा ने आउट किया था.

3. डीन एल्गर (दक्षिण अफ्रीका) - विरुद्ध बांग्लादेश [28/09/2017]

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज डीन एल्गर सितंबर 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ पोटचेफस्ट्रूम टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. डीन एल्गर ने 388 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे. डीन एल्गर को इस मैच में बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान ने आउट किया था.

4. केएल राहुल (भारत) - विरुद्ध इंग्लैंड [16/12/2016]

भारत के धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. केएल राहुल ने 311 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 3 छक्के शामिल थे. केएल राहुल को इस मैच में इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद ने आउट किया था.

5. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - विरुद्ध वेस्टइंडीज [11/06/2015]

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ जून 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. स्टीव स्मिथ ने 361 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 2 छक्के शामिल थे. स्टीव स्मिथ को इस मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाज जेरोम टेलर ने आउट किया था.

6. इयान बेल (इंग्लैंड) - विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका [10/07/2008]

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल जुलाई 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. इयान बेल ने 336 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 20 चौके और 1 छक्का शामिल था. इयान बेल को इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज पॉल हैरिस ने आउट किया था.

7. मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत) - विरुद्ध श्रीलंका [17/12/1986]

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन दिसंबर 1986 में श्रीलंका के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस दौरान 16 चौके और 1 छक्का लगाया था. मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस मैच में श्रीलंका के गेंदबाज रवि रत्नायके ने आउट किया था.

8. यूनिस खान (पाकिस्तान) - विरुद्ध भारत [13/01/2006]

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज यूनिस खान जनवरी 2006 में भारत के खिलाफ लाहौर टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. यूनिस खान ने 336 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 26 चौके शामिल थे. यूनिस खान इस मैच में रन आउट हुए थे.

9. स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) - विरुद्ध वेस्टइंडीज [26/03/1999]

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ मार्च 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बारबाडोस टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. स्टीव वॉ ने 376 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 20 चौके और 1 छक्का शामिल था. स्टीव वॉ को इस मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस ने आउट किया था.

10. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - विरुद्ध भारत [09/08/1997]

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या अगस्त 1997 में भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में 199 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. सनथ जयसूर्या ने 226 गेंदों पर 199 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. सनथ जयसूर्या को इस मैच में भारत के गेंदबाज अबे कुरुविल्ला ने आउट किया था.