अजूबा: एक ODI मैच में सिर्फ दौड़कर 100 रन बनाने वाले 5 धाकड़ बल्लेबाज, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम शामिल

Unique Cricket Records: दुनिया के 5 महान बल्लेबाज ऐसे हैं, जो एक वनडे इंटरनेशनल मैच में सिर्फ दौड़कर 100 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल कर चुके हैं. इन 5 बल्लेबाजों ने चौके-छक्कों से नहीं बल्कि पिच पर कड़ी मेहनत करते हुए सिर्फ दौड़-दौड़कर ही 100 रन ठोक डाले. ऐसा गजब कारनामा करने के लिए एक क्रिकेटर में फिटनेस और स्टेमिना का हाई लेवल होना बहुत जरूरी है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 महान क्रिकेटर्स पर जिन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल मैच में सिर्फ दौड़-दौड़कर ही 100 रन बनाए हैं.

1. एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के खूंखार विकेटकीपर ओपनर एडम गिलक्रिस्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं. एडम गिलक्रिस्ट ने 16 जनवरी 2004 को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 126 गेंदों पर 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी इस वनडे पारी में 102 रन सिर्फ दौड़कर जोड़े थे. एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी पारी में 13 चौके और 3 छक्के उड़ाए. एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 287 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 9619 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 55 अर्धशतक शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व ओपनर मार्टिन गप्टिल ने 2 जून 2013 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 155 गेंदों पर 189 रनों की नाबाद पारी खेली थी. मार्टिन गप्टिल ने अपनी इस वनडे पारी में 101 रन सिर्फ दौड़कर जोड़े थे. मार्टिन गप्टिल ने अपनी पारी में 19 चौके और 2 छक्के उड़ाए. मार्टिन गप्टिल ने न्यूजीलैंड के लिए 198 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 7346 रन बनाए हैं, जिसमें 18 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं.

3. विराट कोहली (भारत)

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 7 फरवरी 2018 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 159 गेंदों पर 160 रनों की नाबाद पारी खेली थी. विराट कोहली ने अपनी इस वनडे पारी में 100 रन सिर्फ दौड़कर जुटाए थे. विराट कोहली ने अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के उड़ाए. विराट कोहली ने भारत के लिए अभी तक 302 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 14181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं.

4. फाफ डु प्लेसिस (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने 7 फरवरी 2017 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 141 गेंदों पर 185 रनों की पारी खेली थी. फाफ डु प्लेसिस ने अपनी इस वनडे पारी में 103 रन सिर्फ दौड़कर जुटाए थे. फाफ डु प्लेसिस ने अपनी पारी में 16 चौके और 3 छक्के उड़ाए. फाफ डु प्लेसिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 143 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 5507 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं.

5. गैरी कर्स्टन (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज गैरी कर्स्टन ने 16 फरवरी 1996 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 1996 वनडे वर्ल्ड कप के मैच में 159 गेंदों पर 188 रनों की नाबाद पारी खेली थी. गैरी कर्स्टन ने अपनी इस वनडे पारी में 112 रन सिर्फ दौड़कर जुटाए थे. गैरी कर्स्टन ने अपनी पारी में 13 चौके और 4 छक्के उड़ाए. गैरी कर्स्टन ने साउथ अफ्रीका के लिए 185 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 6798 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं.