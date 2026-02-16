Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटये है दुनिया का सबसे अनोखा गेंदबाज... टेस्ट, वनडे और T20I तीनों में बोल्ड से ही चटकाया पहला विकेट

ये है दुनिया का सबसे अनोखा गेंदबाज... टेस्ट, वनडे और T20I तीनों में बोल्ड से ही चटकाया पहला विकेट

दुनिया में एक खूंखार गेंदबाज ऐसा भी है, जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. इस गेंदबाज ने जो कारनामा किया है, उसकी अभी तक कोई भी दूसरा गेंदबाज बराबरी नहीं कर पाया है. यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवनेश्वर कुमार दुनिया के ऐसे अनोखे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में अपना पहला विकेट क्लीन बोल्ड करते हुए हासिल किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 16, 2026, 02:49 PM IST
1. T20I डेब्यू पर नासिर जमशेद को किया बोल्ड

भुवनेश्वर कुमार ने 25 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में अपना T20I डेब्यू किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद को क्लीन बोल्ड करते हुए अपना पहला T20I विकेट झटका था. भुवनेश्वर कुमार ने नासिर जमशेद को 2 रन पर आउट किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट झटके थे. भारत को इस मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट से हार मिली थी.

2. ODI डेब्यू पर मोहम्मद हफीज को किया बोल्ड

भुवनेश्वर कुमार ने 30 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में अपना ODI डेब्यू किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद हफीज को क्लीन बोल्ड करते हुए अपना पहला वनडे विकेट झटका था. मोहम्मद हफीज को भुवनेश्वर कुमार ने पहली ही गेंद पर शून्य के निजी स्कोर पर आउट किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 9 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके थे. भारत को इस मैच में पाकिस्तान के हाथों 6 विकेट से हार मिली थी.

3. टेस्ट में डेविड वॉर्नर को किया बोल्ड

भुवनेश्वर कुमार ने 22 फरवरी 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. हालांकि अपने पहले टेस्ट विकेट के लिए उन्हें दो टेस्ट मैचों तक का इंतजार करना पड़ा था. भुवनेश्वर कुमार ने 2 मार्च 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को क्लीन बोल्ड करते हुए अपना पहला टेस्ट विकेट झटका था. भुवनेश्वर कुमार ने इस टेस्ट मैच में 3 विकेट हासिल किए थे. भारत ने इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 135 रन से हराया था.

