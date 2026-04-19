Day Night Test में 335 रनों की मैराथन पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड....इस खूंखार बल्लेबाज के सामने गेंदबाजों ने मांगी थी रहम की भीख

Unique Cricket Records: साल 2015 में टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव हुआ था. ये वही साल था जब यह फॉर्मेट दिन के अलावा डे-नाइट में भी शुरू हुआ था और गुलाबी गेंद की एंट्री हुई थी. पिंक यानी गुलाबी गेंद की चमक बल्लेबाजों को अक्सर परेशान करती है, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा हुआ, जिसने इस चुनौती को ही अपना सबसे बड़ा अवसर बना लिया. आज से 7 साल पहले उसने एडिलेड के मैदान पर एक ऐतिहासिक पारी खेली और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

ये कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर थे, जिनके सामने गेंदबाज रहम की भीख मांगते नजर आए थे. इस पारी ने वॉर्नर को डे-नाइट टेस्ट क्रिकेट का 'सुल्तान' बना दिया था.. साल 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड ओवल में डेविड वॉर्नर ने नाबाद 335 रनों की मैराथन पारी खेली थी. यह डे-नाइट टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसका टूटना नामुमकिन के बराबर माना जाता है.

क्रिकेट के दिग्गज और एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि गुलाबी गेंद से तिहरा शतक लगाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट में शाम के वक्त (Twilight) गेंद काफी ज्यादा स्विंग होती है. बड़े-बड़े बल्लेबाज सरेंडर कर देते हैं. इतिहास में सिर्फ 2 बल्लेबाज ही पिंक बॉल टेस्ट में तिहरा शतक ठोक पाए हैं. 418 गेंदों का सामना करना और 335 रनों तक नाबाद रहना वॉर्नर की गजब की क्लास दिखाता है. वॉर्नर से पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के ही अजहर अली के नाम था, जिन्होंने नाबाद 302 रन बनाए थे, लेकिन वॉर्नर ने नाबाद 335 रन ठोककर उन्हें पछाड़कर नया रिकॉर्ड बनाया था.

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पिंक बॉल टेस्ट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर (Highest Individual Scores in Pink Ball Tests)

1. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 335* (पाकिस्तान, एडिलेड, 2019)

2. अजहर अली (पाकिस्तान) – 302* (वेस्ट इंडीज, दुबई, 2016)

3. एलेस्टेयर कुक (इंग्लैंड) – 243 (वेस्ट इंडीज, बर्मिंघम, 2017)

4. दिमुथ करुणारत्ने (श्रीलंका) – 196 (पाकिस्तान, दुबई, 2017)

5. ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) – 175 (वेस्ट इंडीज, एडिलेड, 2022)

कब खेला गया था पहला पिंक बॉल टेस्ट?

पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच 27 नवंबर 2015 को खेला गया था. यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एडिलेड ओवल में हुआ था. यह डे-नाइट टेस्ट मैच था, जिसमें गुलाबी गेंद (पिंक बॉल) का इस्तेमाल किया गया और मैच फ्लडलाइट्स में खेला गया.

यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जाता है, जिसने इस फॉर्मेट को और ज्यादा रोमांचक बना दिया. इसने टेस्ट फॉर्मेट को एक नई दिशा दी है. कृत्रिम रोशनी में पिंक बॉल का व्यवहार लाल गेंद से काफी अलग होता है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए नई चुनौतियां पैदा करता है.

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