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Hindi Newsक्रिकेटवो भारतीय... जिसने टी20 क्रिकेट को बना दिया मजाक, 56 गेंद पर ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, उड़ाए 18 छक्के

वो भारतीय... जिसने टी20 क्रिकेट को बना दिया मजाक, 56 गेंद पर ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, उड़ाए 18 छक्के

टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का कमाल करना असंभव के बराबर है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस फॉर्मेट में हर टीम को अपनी पारी में कुल 120 गेंदें खेलने को मिलती हैं. 20 ओवरों की एक पारी में गेंदों की संख्या लिमिटेड होने की वजह से एक बल्लेबाज के पास दोहरा शतक जड़ने का चांस नहीं के बराबर होता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसने टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का कमाल किया था. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 17, 2026, 12:59 PM IST
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वो भारतीय... जिसने टी20 क्रिकेट को बना दिया मजाक, 56 गेंद पर ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, उड़ाए 18 छक्के

टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का कमाल करना असंभव के बराबर है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस फॉर्मेट में हर टीम को अपनी पारी में कुल 120 गेंदें खेलने को मिलती हैं. 20 ओवरों की एक पारी में गेंदों की संख्या लिमिटेड होने की वजह से एक बल्लेबाज के पास दोहरा शतक जड़ने का चांस नहीं के बराबर होता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसने टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का कमाल किया था. टी20 क्रिकेट में इस बल्लेबाज के ऐतिहासिक दोहरे शतक ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे.

टी20 क्रिकेट को बना दिया मजाक

सिंगापुर के एक बल्लेबाज ने साल 2008 में एक टी20 मैच में 56 गेंदों पर 219 रन ठोक दिए थे. सिंगापुर के बल्लेबाज सागर कुलकर्णी ने साल 2008 में खेले गए एक टी20 मैच में मरीना क्लब के लिए 56 गेंदों पर 219 रन बनाए थे. सागर कुलकर्णी ने अपनी इस कातिलाना पारी में 23 चौके और 18 छक्के उड़ाए. सिंगापुर के बल्लेबाज सागर कुलकर्णी टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं. मरीना क्लब की ओर से खेलते हुए सागर कुलकर्णी ने इस क्लब मैच में तहलका मचाकर रख दिया. सागर कुलकर्णी की पारी के दम पर उनकी टीम मरीना क्लब ने 20 ओवरों में 368/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

56 गेंद पर ठोका सबसे तेज दोहरा शतक​

सागर कुलकर्णी की इस ऐतिहासिक पारी के दौरान ज्यादातर समय उनके साथी मुलेवा धर्मीचंद ने बल्लेबाजी की, जिन्होंने 44 गेंदों पर 89 रन बनाए. मुलेवा धर्मीचंद ने कहा, 'सागर का सबसे शानदार शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया गया छक्का था, जो कलंग मैदान से बाहर नेटबॉल कोर्ट में गया.' सागर कुलकर्णी ने तब एशियाई क्रिकेट परिषद को बताया था, 'मैं नियमित क्रिकेट में 1 और 2 पर बैटिंग के लिए जाता हूं, लेकिन मैं हर तरफ शॉट भी खेल सकता हूं, जिस तरह से मैंने बल्लेबाजी की, उससे मैं भी हैरान था. यह एक शानदार एहसास है और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यह उपलब्धि हासिल कर पाऊंगा, खासकर तब जब वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने ऐसा नहीं किया है.'

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टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

सागर कुलकर्णी के बाद तीन और बल्लेबाजों ने टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का कमाल किया है. सागर कुलकर्णी ने साल 2008 में टी20 क्रिकेट के इतिहास का पहला दोहरा शतक ठोका था. इसके बाद साल 2021 में दिल्ली के सुबोध भाटी ने इंटर क्लब टी20 मैच में सिम्बा के खिलाफ 259.49 के स्ट्राइक रेट से 79 गेंदों पर 205 रन बनाए थे. सुबोध भाटी ने इस दौरान 17 चौके और 17 छक्के जमाए थे. साल 2022 में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल ने अमेरिका में अटलांटा ओपन टी20 लीग 2022 में दोहरा शतक ठोका था. रहकीम कॉर्नवाल ने इस दौरान अटलांटा फायर टीम के लिए 266.23 की स्ट्राइक रेट से 77 गेंदों में 205 रन बनाए. रहकीम कॉर्नवाल की पारी में 17 चौके और 22 छक्के शामिल थे. अप्रैल 2024 में प्रिंस अलापट नाम के एक बल्लेबाज ने त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट 'बी' डिवीजन लीग में ऑक्टोपल्स क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए उद्भव स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ 75 गेंदों पर 200 रन ठोक दिए. प्रिंस अलापट ने इस दौरान 23 चौके और 15 छक्के लगाए.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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