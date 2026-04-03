21 चौके 6 छक्के...विदाई टेस्ट में 'विनाशकारी' शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड...जाते-जाते गेंदबाजों को रुला गया था ये तूफानी ओपनर

Unique Cricket Records: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें हर खिलाड़ी अपने पहले और आखिरी मैच यादगार बनाने की पूरी कोशिश करता है. कोई इस कोशिश में फेल हो जाता है तो कोई पास. पास होने वाले दिग्गजों में एक क्रिकेटर ऐसा भी हुआ, जिसने भावुक विदाई वाले अपने फेयरवेल टेस्ट में तबाही मचा दी थी. उसने बेखौफ अंदाज में ऐसा बल्ला चलाया कि इतिहास रच दिया. ये कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिन्होंने अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच में बल्ले से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

दरअसल, मैकुलम ने 20 फरवरी 2016 को क्राइस्टचर्च के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेला था. सभी को लगा कि मैकुलम इस मैच में एक भावुक विदाई लेंगे, सधी हुई पारी खेलेंगे और आखिरी मैच को यादगार बनाएंगे, लेकिन मैकुलम कुछ अलग ही सोच लेकर मैदान पर उतरे थे. आखिरी टेस्ट में उन्होंने वो 'चमत्कार' किया, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी.

54 गेंदों पर ठोका था शतक

मैकुलम ने मैच के पहले ही दिन महज 54 गेंदों में टेस्ट शतक ठोककर रिकॉर्ड बुक को हिला दिया. यह ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी है, बल्कि किसी भी खिलाड़ी के करियर के आखिरी टेस्ट में खेली गई एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय पारी है. उन्होंने 79 बॉल पर 21 चौके और 6 छक्कों की मदद से 145 रन कूटे थे.

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मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी थी. ऑस्ट्रेलिया ने कीवी टीम को बैक-टू-बैक 3 बड़े झटके दिए. टीम ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ 32 रनों पर खो दिए थे. ऐसे में टीम दबाव में थी. क्रीज पर आने वाला बल्लेबाज संभलकर खेलने की कोशिश में आउट हो रहा था. चूंकि यह मैच मैकुलम के करियर का आखिरी मुकाबला था, तो सबकी नजर उन पर ही थी.

क्रीज पर आते ही मचाई थी तबाही

मैकुलम उन खिलाड़ियों में शुमार रहे, जो दबाव में निखरना जानते थे. करियर के आखिरी मैच में भी उन्होंने यही किया. मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में डिफेंस के बजाय 'अटैक' को अपना हथियार बनाया. क्रीज पर आते ही उन्होंने तबाही मचाना शुरू किया और अपना अर्धशतक 34 गेंदों में पूरा किया. अगले 50 रन केवल 20 गेंदों में बना डाले. उन्होंने मिचेल मार्श, जोश हेजलवुड और जेम्स पैटिनसन जैसे गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी. इस पारी के साथ ही उन्होंने विव रिचर्ड्स और मिस्बाह-उल-हक (56 गेंद) के सबसे तेज टेस्ट शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.

क्यों खास था यह शतक?

मैकुलम का यह शतक इसलिए भी खास रहा, क्योंकि वह अपना फेयरवेल टेस्ट खेलने उतरे थे. एक खिलाड़ी जब अपने आखिरी मैच में इतना निडर होकर खेलता है, तो वह खेल की परिभाषा बदल देता है. उन्होंने 79 गेंदों में 145 रनों की यादगार पारी खेली और न्यूजीलैंड को संकट से बाहर निकाला था, हालांकि उस मैच में कीवी टीम को हार मिली थी, लेकिन मैकुलम की यह पारी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई.

ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट में क्या किया?

ब्रेंडन मैकुलम ने 2004 से लेकर 2016 तक न्यूजीलैंड के लिए 101 टेस्ट खेले. उन्होंने 38.64 की औसत से कुल 6453 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 31 फिफ्टी शामिल थीं. उनका स्ट्राइक रेट 64.60 का रहा. हाई स्कोर 302 रन है. मैकुलम को तेज और तूफानी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है. फॉर्मेट कोई भी हो, मैकुलम के खेलने का अंदाज बेखौफ ही रहा.

कैसा रहा मैकुलम का इंटरनेशनल करियर?

अपने इंटरनेशनल करियर में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में 2002 से लेकर 2016 तक 432 मैच खेले, जिनमें 19 शतक और 76 फिफ्टी के दम पर 14674 रन बनाए. उन्होंने पूरे करियर में 1552 चौके और 398 छक्के ठोके. इन दिनों यह दिग्गज इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच हैं.

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