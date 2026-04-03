Advertisement
trendingNow13163907
Hindi Newsक्रिकेट21 चौके 6 छक्के...विदाई टेस्ट में विनाशकारी शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड...जाते-जाते गेंदबाजों को रुला गया था ये तूफानी ओपनर

21 चौके 6 छक्के...विदाई टेस्ट में 'विनाशकारी' शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड...जाते-जाते गेंदबाजों को रुला गया था ये तूफानी ओपनर

Unique Cricket Records: न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने 2016 में अपने विदाई टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 54 गेंदों में शतक जड़कर दुनिया को हिला दिया था. यह टेस्ट इतिहास का सबसे तेज शतक है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक टेस्ट मैच के दौरान शॉट खेलते ब्रेंडन मैकुलम की पुरानी तस्वीर
एक टेस्ट मैच के दौरान शॉट खेलते ब्रेंडन मैकुलम की पुरानी तस्वीर

Unique Cricket Records: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें हर खिलाड़ी अपने पहले और आखिरी मैच यादगार बनाने की पूरी कोशिश करता है. कोई इस कोशिश में फेल हो जाता है तो कोई पास. पास होने वाले दिग्गजों में एक क्रिकेटर ऐसा भी हुआ, जिसने भावुक विदाई वाले अपने फेयरवेल टेस्ट में तबाही मचा दी थी. उसने बेखौफ अंदाज में ऐसा बल्ला चलाया कि इतिहास रच दिया. ये कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिन्होंने अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच में बल्ले से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

दरअसल, मैकुलम ने 20 फरवरी 2016 को क्राइस्टचर्च के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेला था. सभी को लगा कि मैकुलम इस मैच में एक भावुक विदाई लेंगे, सधी हुई पारी खेलेंगे और आखिरी मैच को यादगार बनाएंगे, लेकिन मैकुलम कुछ अलग ही सोच लेकर मैदान पर उतरे थे. आखिरी टेस्ट में उन्होंने वो 'चमत्कार' किया, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी.

54 गेंदों पर ठोका था शतक

मैकुलम ने मैच के पहले ही दिन महज 54 गेंदों में टेस्ट शतक ठोककर रिकॉर्ड बुक को हिला दिया. यह ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी है, बल्कि किसी भी खिलाड़ी के करियर के आखिरी टेस्ट में खेली गई एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय पारी है. उन्होंने 79 बॉल पर 21 चौके और 6 छक्कों की मदद से 145 रन कूटे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी थी. ऑस्ट्रेलिया ने कीवी टीम को बैक-टू-बैक 3 बड़े झटके दिए. टीम ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ 32 रनों पर खो दिए थे. ऐसे में टीम दबाव में थी. क्रीज पर आने वाला बल्लेबाज संभलकर खेलने की कोशिश में आउट हो रहा था. चूंकि यह मैच मैकुलम के करियर का आखिरी मुकाबला था, तो सबकी नजर उन पर ही थी.

क्रीज पर आते ही मचाई थी तबाही

मैकुलम उन खिलाड़ियों में शुमार रहे, जो दबाव में निखरना जानते थे. करियर के आखिरी मैच में भी उन्होंने यही किया. मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में डिफेंस के बजाय 'अटैक' को अपना हथियार बनाया. क्रीज पर आते ही उन्होंने तबाही मचाना शुरू किया और अपना अर्धशतक 34 गेंदों में पूरा किया. अगले 50 रन केवल 20 गेंदों में बना डाले. उन्होंने मिचेल मार्श, जोश हेजलवुड और जेम्स पैटिनसन जैसे गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी. इस पारी के साथ ही उन्होंने विव रिचर्ड्स और मिस्बाह-उल-हक (56 गेंद) के सबसे तेज टेस्ट शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.

क्यों खास था यह शतक?

मैकुलम का यह शतक इसलिए भी खास रहा, क्योंकि वह अपना फेयरवेल टेस्ट खेलने उतरे थे. एक खिलाड़ी जब अपने आखिरी मैच में इतना निडर होकर खेलता है, तो वह खेल की परिभाषा बदल देता है. उन्होंने 79 गेंदों में 145 रनों की यादगार पारी खेली और न्यूजीलैंड को संकट से बाहर निकाला था, हालांकि उस मैच में कीवी टीम को हार मिली थी, लेकिन मैकुलम की यह पारी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई.

ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट में क्या किया?

ब्रेंडन मैकुलम ने 2004 से लेकर 2016 तक न्यूजीलैंड के लिए 101 टेस्ट खेले. उन्होंने 38.64 की औसत से कुल 6453 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 31 फिफ्टी शामिल थीं. उनका स्ट्राइक रेट 64.60 का रहा. हाई स्कोर 302 रन है. मैकुलम को तेज और तूफानी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है. फॉर्मेट कोई भी हो, मैकुलम के खेलने का अंदाज बेखौफ ही रहा.

कैसा रहा मैकुलम का इंटरनेशनल करियर?

अपने इंटरनेशनल करियर में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में 2002 से लेकर 2016 तक 432 मैच खेले, जिनमें 19 शतक और 76 फिफ्टी के दम पर 14674 रन बनाए. उन्होंने पूरे करियर में 1552 चौके और 398 छक्के ठोके. इन दिनों यह दिग्गज इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच हैं.

ये भी पढ़ें: T20 क्रिकेट का विनाशकारी 'प्रचंड रिकॉर्ड'... एक पारी में 18 छक्के उड़ाने वाला खूंखार बल्लेबाज... थर-थर कांपे थे गेंदबाज!

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordsbrendon mccullum

Trending news

65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
NCERT book
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
LPG
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
West Bengal Election 2026
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
assam election 2026
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
congress
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
Himachal Pradesh Assembly
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
defence minister rajnath singh
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?
Tamil Nadu Election 2026
इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?
समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में खौफ, क्या है INS Taragir की खासियत?
INS Taragiri
समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में खौफ, क्या है INS Taragir की खासियत?
ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा
assam election 2026
ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा