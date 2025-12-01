T20 में पहली बार 18.4 ओवर में चेज हो गया 262 रन का टारगेट, बल्लेबाज के असंभव कारनामे से पूरी दुनिया में मचा तहलका

यह कोई मजाक नहीं... बल्कि हकीकत है. एक टी20 मैच में 262 रन का असंभव टारगेट भी चेज हो गया, वह भी सिर्फ 18.5 ओवर में. टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अक्सर बल्लेबाजों का दबदबा रहता है और गेंदबाजों को मैदान पर काफी भयानक हालातों का सामना करना पड़ता है. क्रिकेट फैंस को जानकर हैरानी होगी कि एक टी20 मैच में गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए 262 रन का लक्ष्य बचाना भी मुश्किल साबित हुआ. दरअसल, यह टी20 मैच इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया. इसी मैच में एक खूंखार बल्लेबाज के असंभव कारनामे से पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई.

इस टी20 मैच में हो गया सबसे बड़ा अजूबा

आपको बता दें कि 26 अप्रैल 2024 को पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL टूर्नामेंट के तहत एक टी20 मैच खेला गया. यह टी20 मैच इतिहास में दर्ज हो गया. इस मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 261 रन बनाए और पंजाब किंस के लिए 262 रन का टारगेट सेट किया. ओपनर फिल साल्ट ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 37 गेंदों पर 75 रन बनाए. फिल साल्ट ने अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के ठोक डाले.

असली एक्शन तो अभी बाकी...

इसके अलावा सुनील नरेन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 32 गेंद पर 71 रन जड़ दिए. सुनील नरेन ने अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेली. श्रेयस अय्यर ने 10 गेंदों पर 28 रन बटोर लिए. श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी में 1 चौका और 3 छक्के लगाए. कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी में कुल 22 चौके और 18 छक्के लगे. कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के सामने पंजाब किंग्स के गेंदबाज बेबस होकर तड़पते रहे. बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि असली एक्शन तो अभी बाकी थी.

T20 में 18.4 ओवर में चेज हो गया 262 रन का टारगेट

वर्ल्ड क्रिकेट के होश तब उड़ गए जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 262 रन का टारगेट देने के बावजूद पंजाब किंग्स के खिलाफ यह टी20 मैच हार गई. टी20 क्रिकेट में कभी भी 262 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ था. पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के 262 रनों के लक्ष्य के जवाब में 18.4 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 262 रन बना दिए. मजे की बात ये रही कि पंजाब किंग्स ने 8 गेंद बाकी रहते यह मैच जीत लिया. 8 विकेट से पंजाब किंग्स की यह जीत ऐतिहासिक रही. यह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है.

बल्लेबाज के असंभव कारनामे से पूरी दुनिया में मचा तहलका

पंजाब किंग्स की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो रहे. जॉनी बेयरस्टो के इस असंभव कारनामे से पूरी दुनिया में तहलका मच गया. जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों पर नाबाद 108 रन जड़ डाले. जॉनी बेयरस्टो ने अपनी पारी में 8 चौके और 9 छक्के उड़ाए. पंजाब किंग्स की पारी में कुल 15 चौके और 24 छक्के लगे. इस टी20 मैच में कुल 523 रन बने. इस दौरान 37 चौके और 42 छक्के लगे.