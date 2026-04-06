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अनोखा क्रिकेट रिकॉर्ड...न रन, ना विकेट और ना ही कैच...फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था ये खिलाड़ी, वजह थी बेहद खास

Unique cricket records: हम आपके लिए उस क्रिकेटर के बारे में बता रहे हैं, जिसे न तो बल्लेबाजी का मौका मिला, न उसने कोई विकेट लिया और न ही कोई कैच लपका, फिर भी वह मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास का वो रिकॉर्ड है जो लोगों के दिमाग घुमा देता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:04 PM IST
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फोटो क्रेडिट (AI)
फोटो क्रेडिट (AI)

Unique cricket records: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है. कोई रन बनाकर ये अवॉर्ड जीतता है तो कोई विकेट लेकर. कई खिलाड़ी तो बढ़िया फील्डिंग के दम पर भी यह अवॉर्ड जीत लेते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक खिलाड़ी ऐसा भी हुआ, जिसने ना तो मैच में रन बनाए, ना विकेट लिए और ना ही कैच लपके, फिर भी वो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन आज से 25 साल पहले ऐसा वनडे क्रिकेट में हो चुका है.

ये रिकॉर्ड आज से 25 साल पहले 24 जून 2001 को बना था. कोका-कोला कप के दौरान वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने थीं. उस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट पर 266 रन बनाए थे. विंडीज के लिए डेरेन गंगा (66), क्रिस गेल (53) और शिवनारायण चंद्रपॉल (51) ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं. इस टारगेट के जवाब में जिम्बाब्वे ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 239 रन बनाए थे और 27 रन से हार गई थी.

मैच के बाद हर किसी को लगा कि या तो अर्धशतक लगाने वाले 3 बल्लेबाजों में से किसी एक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाएगा या फिर 3 विकेट लेने वाले मार्विन ढिल्लन को यह अवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने ना बैटिंग की, ना गेंद से कोई विकेट लिया और ना ही कैच लपका. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि कैमरून कफी थे. जैसे ही प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, तो हर कोई हैरान था.

आखिर क्यों चुने गए थे प्लेयर ऑफ द मैच?

कैमरून कफी ने वेस्टइंडीज के लिए कसी हुई गेंदबाजी की थी. भले ही उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था, लेकिन अपने 10 ओवरों में सिर्फ 20 रन खर्च किए थे. इसमें 2 ओवर मेडन भी थे. इकॉनमी सिर्फ 2.00 की थी. मतलब ये कि उन्होंने बिना विकेट लिए ही मुकाबले में इंपैक्ट डाला और विपक्षी टीम पर दबाव बनाते रहे. उनकी कसी हुई बॉलिंग के चलते दूसरे गेंदबाजों को विकेट मिले और टीम की जीत हुई. इसी किफायती गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

कैमरून कफी का स्पेल इसलिए खास था, क्योंकि उस दौर में जहां अन्य गेंदबाज 4.5 या 5 की इकॉनमी से रन दे रहे थे, कफी ने 10 ओवर के कोटे में केवल 20 रन खर्च किए थे. यह स्पेल वनडे क्रिकेट के इतिहास का कंजूस स्पेल भी कहलाता है.

कैमरून कफी के बारे में जानिए

कैमरून कफी वेस्टइंडीज के उन चुनिंदा गेंदबाजों में से थे, जो अपनी लंबाई और सटीक लाइन-लेंथ के लिए जाने जाते थे. 1994 से लेकर 2004 तक उन्होंने 41 वनडे खेले और 41 विकेट लिए, जबकि 15 टेस्ट में 43 शिकार किए. वो गेंद से स्विंग कराने और बल्लेबाजों को बांधे रखने में माहिर थे.

ये भी पढ़ें:  वनडे में Quadruple Century, जब भारत के इस बल्लेबाज ने खोल दिए थे गेंदबाजों के धागे, उड़ाए 23 छक्के और 46 चौके

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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