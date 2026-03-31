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Hindi Newsक्रिकेटUnique Cricket Records: इस महान क्रिकेटर ने 1 मैच में अकेले ठोक दिए थे 456 रन, त्राहि-त्राहि करते रहे भारतीय गेंदबाज

Unique Cricket Records: इस महान क्रिकेटर ने 1 मैच में अकेले ठोक दिए थे 456 रन, त्राहि-त्राहि करते रहे भारतीय गेंदबाज

Unique Cricket Records: जिस महान बल्लेबाज ने यह रिकॉर्ड बनाया है, वो दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल है, जिन्होंने एक ही टेस्ट में तिहरा शतक और फिर शतक जड़ा है. पिछले 36 सालों से यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाए. इस बीच महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे दिग्गज आए, लेकिन वो कभी एक टेस्ट मैच में रनों का यह महारिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:46 AM IST
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एक टेस्ट मैच के दौरान की प्रतीकात्मक तस्वीर
एक टेस्ट मैच के दौरान की प्रतीकात्मक तस्वीर

Unique Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट का इतिहास करीब 150 साल पुराना है. इस फॉर्मेट में ऐसे कई रिकॉर्ड बने और टूटे, जो रिकॉर्डबुक में हमेशा के लिए दर्ज हो गए. एक ऐसा ही रिकॉर्ड है, जो हर किसी को चौंका देता है. ये रिकॉर्ड है एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रनों का. क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा दिग्गज हुआ, जिसने एक टेस्ट में रनों का अंबार लगा दिया. उसने पहली पारी में तिहरा शतक ठोका और फिर दूसरी पारी में सेंचुरी बनाकर इतिहास रच दिया.

किसी भी बल्लेबाज के लिए टेस्ट में तिहरा शतक लगाना सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन इस खिलाड़ी ने एक ही मैच में तिहरा शतक और फिर शतक ठोक तबाही मचा दी थी. ये रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं बल्कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गूच के नाम है, जिन्होंने साल 1990 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम के खिलाफ जो भी किया था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था.

क्यों खास है ये रिकॉर्ड?

ग्राहम गूच का यह रिकॉर्ड इसलिए खास है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के लंबे इतिहास में किसी भी बल्लेबाज ने एक ही मैच में 450 रनों का आंकड़ा पार नहीं किया है. दोनों पारियों में 2 शतक लगाना मुश्किल होता है, ऐसे में जब कोई बल्लेबाज एक तिहरा शतक और फिर शतक मारता है, तो यह रिकॉर्ड एक चमत्कार जैसा लगता है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर (426 रन) और तीसरे पर श्रीलंका के कुमार संगकारा (424 रन) हैं.

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कब और कहां खेला गया था यह मुकाबला?

यह मैच 1990 में भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. कप्तान ग्राहम गूच ने इस मैच में ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने दोनों पारियों में 456 रन ठोके. पहली पारी में गूच ने 485 गेंदों का सामना करते हुए 333 रन बनाए, जिसमें 43 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी के दम पर इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 653 रन बनाकर पारी घोषित कर दी.

भारतीय गेंदबाज करते रहे थे त्राहि-त्राहि

टीम इंडिया पहली पारी में खेलने उतरी और उसके लिए कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (121) और रवि शास्त्री (100) ने शतक ठोके. इन दोनों दिग्गजों के शतकों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 454 रन बनाए. दूसरी पारी में इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने थे, ऐसे में कप्तान गूच ने फिर मोर्चा संभाला और सिर्फ 113 गेंदों पर 123 रन ठोक दिए. यह एक तूफानी पारी थी, जिसने हर किसी को चौंका दिया था. मतलब उनके सामने भारतीय गेंदबाज एक तरह से त्राहि-त्राहि करते नजर आए थे. उस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 472 रनों का लक्ष्य दिया और मैच 247 रनों से जीत लिया था.

ग्राहम गूच का शानदार करियर

ग्राहम गूच क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाजों में शुमार हैं. उन्होंने 1975 से लेकर 1995 तक इंग्लैंड के लिए खेला. 20 साल के करियर में उन्होंने कुल 118 टेस्ट खेलकर 42.58 की औसत से कुल 8900 रन बनाए, जिसमें 20 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं. वह अपनी फिटनेस और लंबी पारियां खेलने की क्षमता के लिए मशहूर थे. ग्राहम गूच अगर एक बार क्रीज पर सेट हो जाते थे, तो गेंदबाजों की हालत खराब कर देते थे.

ये भी पढ़ें: (वो अनोखा क्रिकेटर... जो 12 कप्तानों की कप्तानी में खेल चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL में 257 मैचों का रहा हिस्सा)

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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