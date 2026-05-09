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Hindi Newsक्रिकेट6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6: बल्लेबाज है या छक्कों की मशीन...इस रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव जैसा

6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6: बल्लेबाज है या 'छक्कों की मशीन'...इस रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव जैसा

Finn Allen World Record: फिन एलन इस वक्त चर्चा में हैं. 8 मई की रात उन्होंने केकेआर के लिए दिल्ली के खिलाफ 47 बॉल पर शतक ठोका. ये वही एलन हैं, जिन्होंने टी20 में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है, जिसे तोड़ना नामुमकिन जैसा लगता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 09, 2026, 11:11 AM IST
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फिन एलन का 19 छक्कों वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड (डिजाइन फोटो)
फिन एलन का 19 छक्कों वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड (डिजाइन फोटो)

Finn Allen World Record: टी20 क्रिकेट में इन दिनों एक खूंखार बल्लेबाज ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ उसके चर्चे हैं. ये खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो सिर्फ रन नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की बारिश होती है. 8 मई की रात उसने आईपीएल 2026 के 51वें मुकाबले में गर्दा उड़ा दिया. केकेआर के लिए खेलते हुए उसने बल्ले से रनों की सुनामी लाई और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. यहां किसी और की नहीं बल्कि तूफानी ओपनर फिन एलन की बात हो रही है.

फिन एलन इन दिनों आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेल रहे हैं. 8 मई की रात दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने महज 47 गेंदों पर 10 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर टीम को एकतरफा जीत दिलाई. फिन एलन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें सेट होने के लिए वक्त नहीं चाहिए. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 212.77 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 143 रनों के लक्ष्य को महज 14.2 ओवर में ही खत्म कर दिया.

फिन एलन का हैरान करने वाला रिकॉर्ड

केकेआर के खिलाफ फिन एलन का तूफानी शतक सिर्फ ट्रेलर था. एलन के नाम टी20 क्रिकेट का एक ऐसा 'असंभव' वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक सपने जैसा है.

आज से करीब एक साल पहले, 12 जून 2025 को मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में फिन एलन ने वो कारनामा किया था, जिसने क्रिस गेल जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से खेलते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ एलन ने 19 छक्के जड़े थे. एलन ने केवल 51 गेंदों का सामना किया और 151 रन कूट डाले थे. उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 19 छक्के मारे थे.

खत्म की थी साहिल चौहान और क्रिस गेल की बादशाहत

फिन एलन के नाम टी20 क्रिकेट की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था. 151 रन की पारी के दम पर उन्होंने साहिल चौहान (18 छक्के) और क्रिस गेल (18 छक्के) के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था. 20 ओवर के खेल में अकेले 19 छक्के मारना किसी करिश्मे से कम नहीं है. उनका ये रिकॉर्ड टूटना लगभग असंभव सा लगता है. उस पारी में फिन एलन ने साबित कर दिया था कि वो आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं.

बल्लेबाज है या छक्कों की मशीन

खास बात ये है कि फिन एलन पिछले 1 साल में तीन शतक मार चुके हैं. वो एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 शतक जड़ने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. BBL 2026 में उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए 53 बॉल पर शतक मारा था. फिर टी20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड के लिए 33 बॉल पर सैकड़ा पूरा किया था. अब केकेआर के लिए 47 बॉल पर सेंचुरी मारी है. जब भी फिन एलन बड़ी पारी खेलते हैं तो उनके बल्ले से चौके कम और छक्के ज्यादा निकलते हैं. यही वजह है कि उन्हें अब 'छक्कों की मशीन' भी कहा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: भारत को मिल गए 3 नए खूंखार ओपनर...T20I में 'स्लो' खेलने वालों की खा जाएंगे जगह! पहली गेंद से उड़ा रहे छक्के

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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