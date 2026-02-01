Advertisement
trendingNow13093219
Hindi Newsक्रिकेटदुनिया के 3 खूंखार गेंदबाज, जिन्होंने एक ही T20I मैच में 4 ओवर मेडन फेंककर दिखाया अजूबा

दुनिया के 3 खूंखार गेंदबाज, जिन्होंने एक ही T20I मैच में 4 ओवर मेडन फेंककर दिखाया अजूबा

Unique Cricket Records: टी20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए 4 मेडन ओवर फेंकने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस 20-20 ओवर के फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 01, 2026, 06:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया के 3 खूंखार गेंदबाज, जिन्होंने एक ही T20I मैच में 4 ओवर मेडन फेंककर दिखाया अजूबा

Cricket Records: क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. टी20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए 4 मेडन ओवर फेंकने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस 20-20 ओवर के फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड भी बन चुका है. दुनिया में ऐसे तीन गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही तीन गेंदबाजों पर-

1. साद बिन जफर (कनाडा)

कनाडा के लेफ्ट आर्म स्पिनर साद बिन जफर ने 14 नवंबर 2021 को पनामा के खिलाफ खेले गए ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका रीजन क्वालीफायर मैच में अपने 4 ओवर के कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके थे. साद बिन जफर ने पनामा के खिलाफ 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 4 ओवर मेडन फेंके और 2 विकेट भी अपने नाम किए. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा की टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 245 रन बनाए और पनामा के सामने 246 रनों का टारगेट रखा. जवाब में पनामा की टीम 17.2 ओवर में 37 रन पर ढेर हो गई और कनाडा ने 208 रन से मैच जीत लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने 17 जून 2024 को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में अपने 4 ओवर के कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके थे. लॉकी फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 4 ओवर मेडन फेंके और 3 विकेट भी अपने नाम किए. इस मैच में पापुआ न्यू गिनी की टीम 19.4 ओवर में 78 रन पर ऑल आउट हो गई थी. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 12.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था. न्यूजीलैंड ने 46 गेंदें बाकी रहते ये मैच 7 विकेट से जीत लिया.

3. आयुष शुक्ला (हांग-कांग)

हांग-कांग के मीडियम पेसर आयुष शुक्ला ने 31 अगस्त 2024 को मंगोलिया के खिलाफ ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालीफायर-A के मैच में अपने 4 ओवर के कोटे के सभी 4 ओवर मेडन फेंके थे. आयुष शुक्ला ने मंगोलिया के खिलाफ 4 ओवर में बिना कोई रन दिए 4 ओवर मेडन फेंके और 1 विकेट भी अपने नाम किया. इस मैच में मंगोलिया की टीम 14.2 ओवर में 17 रन पर ऑल आउट हो गई थी. जवाब में हांग-कांग की टीम ने 1.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था. हांग-कांग ने 110 गेंदें बाकी रहते ये मैच 9 विकेट से जीत लिया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
Raj Thackeray
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
Goa News
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान