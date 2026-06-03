Advertisement
trendingNow13236215
Hindi Newsक्रिकेटLBW या Hit-Wicket नहीं... Clean Bowled से झटके सबसे ज्यादा विकेट, दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज

LBW या Hit-Wicket नहीं... Clean Bowled से झटके सबसे ज्यादा विकेट, दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज

Unique Cricket Records​: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई रोमांचक और हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 03, 2026, 06:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LBW या Hit-Wicket नहीं... Clean Bowled से झटके सबसे ज्यादा विकेट, दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज

Unique Cricket Records​: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई रोमांचक और हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 तेज गेंदबाजों पर जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया है. 

1. वसीम अकरम

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं.पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 278 विकेट हासिल किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. वकार यूनुस

पाकिस्तान के दिग्गज वकार यूनुस इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर आते हैं. पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 253 विकेट हासिल किए हैं.

3. मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर आते हैं. ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 223 विकेट हासिल किए हैं.

4. जेम्स एंडरसन

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में चौथे  नंबर पर आते हैं. इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 201 विकेट हासिल किए हैं.

5. लसिथ मलिंगा

श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में पांचवें नंबर पर आते हैं. श्रीलंका के यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 171 विकेट हासिल किए हैं.

6. कपिल देव 

भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में छठे नंबर पर आते हैं. कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 167 विकेट हासिल किए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
DNA
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
Hufaiza
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
Supreme Court
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
Cockroach Janta Party
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
Rudram
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
Mehbooba Mufti
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
Jammu and Kashmir
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट