LBW या Hit-Wicket नहीं... Clean Bowled से झटके सबसे ज्यादा विकेट, दुनिया के 5 खूंखार तेज गेंदबाज

Unique Cricket Records: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई रोमांचक और हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.
Trending Photos
Unique Cricket Records: क्रिकेट के खेल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. क्रिकेट की दुनिया में कई रोमांचक और हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे 5 तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 तेज गेंदबाजों पर जिन्होंने बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया है.
1. वसीम अकरम
पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं.पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 278 विकेट हासिल किए हैं.
2. वकार यूनुस
पाकिस्तान के दिग्गज वकार यूनुस इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर आते हैं. पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 253 विकेट हासिल किए हैं.
3. मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर आते हैं. ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 223 विकेट हासिल किए हैं.
4. जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में चौथे नंबर पर आते हैं. इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 201 विकेट हासिल किए हैं.
5. लसिथ मलिंगा
श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में पांचवें नंबर पर आते हैं. श्रीलंका के यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 171 विकेट हासिल किए हैं.
6. कपिल देव
भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों में छठे नंबर पर आते हैं. कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड करते हुए 167 विकेट हासिल किए हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.