Advertisement
trendingNow13076458
Hindi Newsक्रिकेटइस क्रिकेटर को फॉर्म के चलते कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप, भारत को जिता चुका दो वर्ल्ड कप

इस क्रिकेटर को फॉर्म के चलते कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप, भारत को जिता चुका दो वर्ल्ड कप

भारत का एक महान क्रिकेटर ऐसा है, जिसे डेब्यू करने से लेकर रिटायर होने तक कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया. भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर क्रिकेट फैन के दिलों में ये क्रिकेटर राज करता है. जब ये क्रिकेटर मैदान पर उतरता था तो फैंस की भीड़ उसका प्रदर्शन देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ पड़ती थी. आइए एक नजर डालते हैं उस क्रिकेटर पर.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 16, 2026, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस क्रिकेटर को फॉर्म के चलते कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप, भारत को जिता चुका दो वर्ल्ड कप

भारत का एक महान क्रिकेटर ऐसा है, जिसे डेब्यू करने से लेकर रिटायर होने तक कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया. भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर क्रिकेट फैन के दिलों में ये क्रिकेटर राज करता है. जब ये क्रिकेटर मैदान पर उतरता था तो फैंस की भीड़ उसका प्रदर्शन देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ पड़ती थी. आइए एक नजर डालते हैं उस क्रिकेटर पर.

कौन है ये क्रिकेटर?

भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया है. हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर के कुछ मैच चोट के कारण नहीं खेले. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में आईसीसी की तीन बड़ी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2004 में किया इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ICC टी20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 की ट्रॉफी जीत चुकी है. धोनी की कप्तानी में इसके अलावा टीम इंडिया साल 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर-1 बनी थी. महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर 2004 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच के जरिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था.

2020 में संन्यास का ऐलान कर दिया

अगस्त 2020 में महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 के दौरान खेलते नजर आए थे. धोनी ने भारत के लिए 350 वनडे मैचों में 50.57 की औसत से 10773 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल हैं. धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 4876 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा धोनी ने 98 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1617 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
Mukul Roy
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
Dinesh Waghmare
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार