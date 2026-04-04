Slowest Test Fifty: 6 घंटे की बैटिंग...350 बॉल और सिर्फ 50 रन...टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे धीमी फिफ्टी, 70 साल से अमर है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Slowest Test Fifty: टेस्ट क्रिकेट का इतिहास करीब 150 साल पुराना है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. 5 दिनों तक चलने वाले टेस्ट में बल्लेबाज बिना जोखिम लिए रन बनाते हैं. पहले वो क्रीज पर अच्छी तरह आंख जमाते हैं, फिर अपने शॉट्स खेलते हैं. मतलब कुल मिलाकर धीमी बैटिंग होती है. हालांकि इस फॉर्मेट में कई बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में शतक बना चुके हैं. सबसे तेज शतक की बात करें तो यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 54 बॉल पर शतक ठोक दिया था और सबसे तेज फिफ्टी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 21 बॉल पर ये कमाल किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे धीमी फिफ्टी किस बल्लेबाज ने बनाई है? हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी फिफ्टी का रिकॉर्ड जिस बल्लेबाज के नाम है, उसने 350 बॉल खेलकर 50 रनों का आंकड़ा छुआ था. एक-दो नहीं बल्कि कई घंटे उसने क्रीज पर बिताए थे. वो क्रीज पर अंगद के पैर की तरह खड़ा रहा था. गेंदबाज थक चुके थे, अंपायर भी ऊब चुके थे, लेकिन इस बल्लेबाज का धैर्य नहीं टूटा था.

किसने बनाया था ये रिकॉर्ड?

जिस खिलाड़ी ने यह रिकॉर्ड बनाया है, वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के दिग्गज ट्रेवर बेली (Trevor Bailey) हैं, जिन्होंने आज से 70 साल पहले साल 1958 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली थी, जिसे आज भी 'धैर्य का हिमालय' कहा जाता है. उन्होंने सबसे धीमी बैटिंग कर ना सिर्फ अपनी टीम को एक शर्मनाक हार से बचाया था, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसका टूटना लगभग असंभव लगता है.

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करीब 6 घंटे तक बैटिंग की थी

बात एशेज सीरीज (Ashes 1958-59) की है. उस सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी. ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजों के सामने रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी दूभर हो रहा था. ऐसे में ट्रेवर बेली बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपना विकेट नहीं फेंकेंगे. उन्होंने क्रीज पर आते ही रन बनाने की जगह सिर्फ गेंदें खेलने पर ध्यान दिया. उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के लिए 357 मिनट (करीब 6 घंटे) का समय लिया और 350 गेंदें खेलीं.

उस वक्त इंग्लैंड के लिए संजीवनी थी ये धीमी पारी

सबसे धीमी फिफ्टी वाली उस पारी में बेली का स्ट्राइक रेट इतना कम था कि स्कोरबोर्ड हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था. बेली ने उस मैच में कुल 68 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्होंने 427 गेंदों का सामना किया था. ये पारी भले ही आज के दौर में 'उबाऊ' लगती है, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड के लिए यह पारी किसी संजीवनी से कम नहीं थी. बेली ने एक छोर थामे रखा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थक गए थे और इंग्लैंड मैच में वापसी करने में सफल रहा था. हालांकि आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

मैच का लेखा-जोखा

ब्रिस्बेन में खेले गए इस टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 134 रन किए थे. फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 186 रन जोड़े थे. दूसरी पारी में भी इंग्लैंड के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे. दोनों ओपनर पीटर रिचर्डसन 8 जबकि आर्थर मिल्टन 17 रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद क्रीज पर उतरे बेली ने क्रीज पर खूंटा गाड़कर बैटिंग की थी. उन्होंने 427 बॉल पर सिर्फ 4 चौके लगाए और 68 रन किए थे. पूरी टीम दूसरी पारी में 198 रनों पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने 147 रनों के टारगेट को 2 विकेट खोकर हासिल किया था. वो मैच कंगारू टीम ने 8 विकेट से जीता था.

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