मुश्किल ही नहीं नामुमकिन! असंभव जैसा है टेस्ट क्रिकेट के इन 10 रिकॉर्ड्स का टूटना, बड़े-बड़े दिग्गज हुए फेल

Unique Cricket Records: क्रिकेट का सबसे पुराना और पसंदीदा फॉर्मेट टेस्ट है. इसमें खिलाड़ियों की असली परीक्षा होती है. टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बने हैं. कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें तोड़ना काफी कठिन है. महान डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन, रिकी पोंटिंग और विराट कोहली तक ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:43 PM IST
Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट का सबसे पुराना और पसंदीदा फॉर्मेट टेस्ट है. इसमें खिलाड़ियों की असली परीक्षा होती है. टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बने हैं. कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें तोड़ना काफी कठिन है. महान डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन, रिकी पोंटिंग और विराट कोहली तक ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है. खेल के जाने-माने महान खिलाड़ियों ने ऐसे व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाकर ऊंचे स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि किसी भी खिलाड़ी के लिए उन्हें तोड़ना नामुमकिन हो सकता है. हम ऐसे 10 टेस्ट रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जिसका टूटना नामुमकिन जैसा है.

1. विराट का दोहरे शतक वाला रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है. इनमें से एक है बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दोहरे शतक का रिकॉर्ड. कोहली दिसंबर 2014 में भारत के टेस्ट कप्तान बने थे. भारत के फुल-टाइम टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट ने जुलाई 2016 से अक्टूबर 2019 के बीच रिकॉर्ड सात डबल सेंचुरी बनाईं. उनकी टेस्ट डबल सेंचुरी वेस्टइंडीज 200 (2016), न्यूजीलैंड 211 (2016), इंग्लैंड 235 (2016), बांग्लादेश 204 (2017), श्रीलंका 213 और 243 (2017), और साउथ अफ्रीका (254*) के खिलाफ आईं. वह बतौर कप्तान टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं.

2. टेस्ट में विकेटकीपर के 555 डिसमिसल

मार्क बाउचर इस खेल को खेलने वाले सबसे बेहतरीन विकेटकीपरों में से एक हैं और उन्होंने 1997 से 2012 तक चले अपने टेस्ट करियर में स्टंप के पीछे अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया. बाउचर ने सबसे लंबे फॉर्मेट में रिकॉर्ड 555 डिसमिसल हैं. यह किसी भी मौजूदा या भविष्य के विकेटकीपर के लिए एक बहुत बड़ा सपना है. वहीं, बाउचर के नाम सभी फॉर्मेट में 999 डिसमिसल हैं, यह भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कोई न तोड़ पाए.

3. 108 टेस्ट जीतने वाला क्रिकेटर

रिकी पोंटिंग को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. उन्होंने कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया सबसे लंबे फॉर्मेट में भी एक मजबूत टीम थी. टेस्ट क्रिकेट में उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक खिलाड़ी के तौर पर 108 मैच जीते हैं. इसे आसानी से तोड़ना मुश्किल है क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर 100 से ज्यादा टेस्ट मैच जीतना अलग लेवल की बात है.

4. 624 रनों की साझेदारी

कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने अब तक के सबसे महान क्रिकेटरों में से दो रहे हैं. दोनों 2000 के दशक से लेकर 2010 के दशक के बीच तक श्रीलंका की जीत के पायनियर रहे हैं, जिसमें 2014 का T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है. इसी बीच इस जोड़ी ने 2006 में कोलंबो में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप की. इस रिकॉर्ड को तोड़ना काफी कठिन है.

5. ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका सबसे छोटा टेस्ट

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई मैच खराब मौसम या विकेट की खतरनाक स्थिति की वजह से जल्दी खत्म हो गए हैं. फिर भी एक ऐसा मामला भी है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से एक टेस्ट मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया था. 1932 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मेलबर्न में खेला गया टेस्ट मैच अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच था, जिसका नतीजा सिर्फ पांच घंटे और 53 मिनट में आ गया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 153 रन बनाए और प्रोटियाज टीम को 36 और 45 रन पर ऑल आउट करके मैच खत्म कर दिया. ऐसा लगता नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा दोबारा कभी देखने को मिलेगा.

6. लंबे समय तक क्रीज पर टिकने का रिकॉर्ड

पाकिस्तान क्रिकेट ने 22 गज की पिच पर लगातार शानदार प्रदर्शन करके इंटरनेशनल लेवल पर कई बल्लेबाजों को जबरदस्त छाप छोड़ते देखा है. हालांकि, उनमें से एक दिग्गज हनीफ मोहम्मद भी हैं, जो अपने खेलने के दिनों में एक वर्सेटाइल बल्लेबाज हुआ करते थे. एक अहम खिलाड़ी होने के अलावा इस पुराने क्रिकेटर ने 'कभी हार न मानने वाला' रवैया भी दिखाया था, जिसका एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड आज भी कायम है. पाकिस्तान के 'लिटिल मास्टर' ने जनवरी 1958 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अनोखा टेस्ट रिकॉर्ड बनाया था, जब उन्होंने क्रीज पर सोलह घंटे से ज्यादा समय बिताया और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा टेस्ट मैच बचाया जो हाथ से निकलता दिख रहा था. इस पारी को खेले हुए छह दशक से ज्यादा हो गए हैं और अब तक कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है.

7. टेस्ट क्रिकेट का सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी

खेल में एक समय ऐसा था जब 40 और यहां तक कि 50 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी भी टॉप लेवल पर खेलते थे. ऐसे ही एक खिलाड़ी इंग्लिश ऑलराउंडर विल्फ्रेड रोड्स थे, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने. उन्होंने यह रिकॉर्ड 3 अप्रैल, 1930 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 52 साल और 165 दिन की उम्र में बनाया था. आज के प्रोफेशनल दौर में 40 साल की उम्र के बाद किसी खिलाड़ी का टीम में चुना जाना बहुत मुश्किल है, 50 साल की तो बात ही छोड़िए. ऐसा लगता है कि यह रिकॉर्ड हमेशा बना रहेगा.

8. टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट का रिकॉर्ड

श्रीलंका के स्पिन लेजेंड मुथैया मुरलीधरन क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से एक हैं. वह 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उनके 800 विकेट का रिकॉर्ड शायद कभी नहीं टूटेगा.

9. ब्रायन लारा का 400* का रिकॉर्ड

ब्रायन लारा शायद 90 के दशक और 2000 के दशक के कुछ हिस्से में सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाज थे. उन्होंने 10 साल के अंदर टेस्ट क्रिकेट में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दो बार तोड़ा. लारा ने 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 375 रन बनाए थे, जिसे मैथ्यू हेडन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 380 रन बनाकर तोड़ दिया था. कुछ महीनों बाद 'प्रिंस ऑफ त्रिनिदाद' ने अप्रैल 2004 में एंटीगुआ में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रन बनाए.  यह रिकॉर्ड अब तक कायम हैं.

10. डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट औसत

डॉन ब्रैडमैन को शायद क्रिकेट के इतिहास का सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है. ब्रैडमैन 30 और 40 के दशक में अपने करियर के चरम पर एक जबरदस्त खिलाड़ी बन गए थे, जब उन्होंने मजे से गेंदबाजी आक्रमणों पर हावी होकर खेला. ब्रैडमैन के नाम टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे ज्यादा औसत (99.94) है. यह एक ऐसा औसत है जो आज तक किसी भी महान बल्लेबाज ने हासिल नहीं किया है. उन्हें अपने आखिरी टेस्ट मैच में 100 का औसत बनाए रखने के लिए सिर्फ चार रन चाहिए थे. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वह शून्य पर आउट हो गए थे.

