लेग स्पिनर के तौर किया डेब्यू और बन गया टेस्ट क्रिकेट का महान बल्लेबाज, डॉन ब्रैडमैन से होती है तुलना

वर्ल्ड क्रिकेट में मौजूदा समय में एक ऐसा बल्लेबाज है, जो महानता में विराट कोहली को टक्कर देता है. इस धाकड़ क्रिकेटर ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था तो वह एक लेग स्पिनर था, लेकिन आगे चलकर वह दुनिया के महान बल्लेबाजों की लाइन में आकर खड़ा हो गया. दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके स्टीव स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत 16 साल पहले एक लेग स्पिनर के रूप में की थी. स्टीव स्मिथ ने साल 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में लेग स्पिनर के रूप में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और तब वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते थे.

लेग स्पिनर के तौर किया डेब्यू

स्टीव स्मिथ खूंखार गेंदबाज से अचानक धुआंधार बल्लेबाज बन गए. 123 टेस्‍ट की 220 पारियों में स्टीव स्मिथ का टेस्‍ट औसत 56.06 का है. स्टीव स्मिथ ने टेस्ट में 10763 और वनडे में 5800 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में स्टीव स्मिथ ने 1094 रन बनाए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टीव स्मिथ ने कुल मिलाकर 64 विकेट झटके हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम में स्टीव स्मिथ का पहली बार चयन एक लेग स्पिनर के तौर पर ही किया गया था, लेकिन उन्होंने बल्ले से ऐसा जलवा दिखाया कि आज शायद खुद उनकी टीम में भी किसी के याद नहीं होगा कि स्मिथ गेंदबाजी भी करते हैं. आज स्टीव स्मिथ की तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से होती है.

बैन भी झेल चुका ये क्रिकेटर

मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ के मामले के चलते स्टीव स्मिथ को एक साल के लिए बैन कर दिया गया था. बॉल टेंपरिंग कांड में शामिल होने के कारण स्टीव स्मिथ को डेविड वॉर्नर के साथ क्रिकेट से एक साल के लिए प्रतिबंधित किया जा चुका है. इसी कारण उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी भी गंवानी पड़ी थी. स्टीव स्मिथ 2015 और 2023 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे.

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ऑलटाइम रैंकिंग में दूसरा स्थान

स्टीव स्मिथ टी20 वर्ल्ड कप 2021 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. दुनिया की ऑलटाइम बेस्ट टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में स्टीव स्मिथ का दूसरा स्थान है. स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2017 में 947 रेटिंग अंक हासिल करते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. स्टीव स्मिथ से आगे इस लिस्ट में केवल महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का ही नाम है, जिन्होंने 1948 में भारत के खिलाफ 961 रेटिंग अंक हासिल किए थे. विराट कोहली अपने टेस्ट करियर में 937 रेटिंग अंक हासिल कर चुके हैं, लेकिन ऑलटाइम रैंकिंग में उनका 11वां स्थान है.