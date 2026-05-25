IPL इतिहास का अनोखा क्रिकेटर, 1 से लेकर 11 नंबर तक हर पोजीशन पर की बल्लेबाजी, ठोका एक शतक और 120 छक्के

IPL इतिहास का एक इकलौता और अनोखा क्रिकेटर ऐसा है, जिसने 1 से लेकर 11 नंबर तक हर पोजीशन पर बल्लेबाजी की है. मजे की बात ये है कि इस क्रिकेटर ने IPL में एक शतक और 120 छक्के भी ठोके हैं.
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IPL इतिहास का एक इकलौता और अनोखा क्रिकेटर ऐसा है, जिसने 1 से लेकर 11 नंबर तक हर पोजीशन पर बल्लेबाजी की है. मजे की बात ये है कि इस क्रिकेटर ने IPL में एक शतक और 120 छक्के भी ठोके हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार क्रिकेटर सुनील नरेन अपनी मिस्ट्री स्पिन बॉलिंग के लिए मशहूर हैं. सुनील नरेन ने साल 2012 में अपना IPL डेब्यू किया था, तब से लेकर अभी तक वह 14 साल से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का अटूट हिस्सा हैं.
सुनील नरेन IPL इतिहास के ऐसे इकलौते और अनोखे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 1 से लेकर 11 नंबर तक हर पोजीशन पर बल्लेबाजी की है. सुनील नरेन ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए हर बैटिंग पोजीशन पर बैटिंग की है. सुनील नरेन के ज्यादातर रन ओपनर के तौर पर आए हैं. सुनील नरेन ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए 67 पारियों में ओपनिंग की है और 22.53 की औसत से 1487 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 175.15 रहा है. सुनील नरेन ने IPL में ओपनिंग करते हुए 1 शतक भी जड़ा है और उनका हाईएस्ट स्कोर 109 रन है.
सुनील नरेन ने IPL में नंबर-3 पर 1 बार, नंबर-4 पर 8 बार, नंबर-5 पर 7 बार, नंबर-6 पर 1 बार, नंबर-7 पर 6 बार, नंबर-8 पर 14 बार, नंबर-9 पर 11 बार, नंबर-10 पर 8 बार और नंबर-11 पर 3 बार बल्लेबाजी की है. सुनील नरेन को ओपनर के तौर पर ज्यादा सफलता मिली है. पावरप्ले में जब 30-यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ दो फील्डर्स को रहने की इजाजत होती है, तब सुनील नरेन के आक्रामक तेवर देखने को मिले हैं. सुनील नरेन ने IPL में KKR के लिए एक बल्लेबाज के तौर पर, खासकर ओपनर के रूप में, कई यादगार पारियां खेली हैं. पावरप्ले में छक्का उड़ाने की काबिलियत ने उन्हें एक खतरनाक क्रिकेटर बना दिया है.
सुनील नरेन ने अपने IPL करियर में अभी तक 201 मैचों की 126 पारियों में 1820 रन बनाए हैं. इस दौरान सुनील नरेन ने 165.31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 191 चौके और 120 छक्के उड़ाए हैं. सुनील नरेन के नाम IPL में 1 शतक और 7 अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. सुनील नरेन ने अपने IPL करियर में अभी तक 201 मैचों में 25.42 की कातिलाना गेंदबाजी औसत से 207 विकेट हासिल किए हैं. सुनील नरेन ने अपने IPL करियर में 1 बार 5 विकेट हॉल और 7 बार 4 विकेट हॉल हासिल किए हैं. IPL करियर में सुनील नरेन का बेस्ट बॉलिंग फिगर 19 रन देकर 5 विकेट है.
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