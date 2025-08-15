T20 क्रिकेट के 5 बेहद खूंखार गेंदबाज, जो कभी नहीं खोल पाए पंजा, एक तो ले चुका है 437 विकेट

T20 क्रिकेट में वैसे तो बल्लेबाजों का दबदबा रहता है, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए. इन गेंदबाजों ने विकेटों का अंबार तो लगाया, लेकिन एक खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, वो है एक पारी में 5 विकेट लेना. एक गेंदबाज तो ऐसा है जिसने टी20 क्रिकेट में 437 रन झटके हैं, लेकिन एक बार भी पंजा नहीं खोला. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खतरनाक गेंदबाजों के बारे में, जो ये कारनामा करने में कामयाब नहीं हुए.

437 लेने वाला भी नहीं खोल पाया पंजा

इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाज क्रिस जॉर्डन टी20 क्रिकेट में 400 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी मुकाबले में पंजा नहीं खोला है. वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप गेंदबाजों में शामिल हैं. कुल 417 मैचों में उन्होंने 437 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/6 है.

आदिल रशीद

आदिल रशीद भी इंग्लैंड के ही क्रिकेटर हैं, जिन्हें 330 टी20 मैचों का अनुभव है. हालांकि, उन्होंने अब तक एक बार भी इस फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल नहीं लिया है. वह अब तक 370 टी20 विकेट ले चुके हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/2 है.

कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के पूर्व और दिग्गज क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड दुनिया के विस्फोटक ऑलराउंडर में शुमार हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई यादगार परियां खेलीं. उन्होंने जितना बल्ले से धमाल मचाया है, गेंदबाजी में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. पोलार्ड को 707 टी20 मैचों का अनुभव है. इसमें उन्होंने 332 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, अब तक के अपने टी20 करियर में वह एक बार भी पंजा नहीं खोल पाए. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/15 है.

ट्रेंट बोल्ट

न्यूजीलैंड का यह तेज गेंदबाज अपनी तूफानी रफ्तार और स्विंग के जरिए विकेट चटकाने में माहिर है. खासकर टी20 क्रिकेट के शुरुआत ओवर्स में वह बेहद ही घातक साबित होते हैं और विकेट चटकाते हैं. बोल्ट ने अब तक 277 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन कभी 5 विकेट हॉल नहीं लिया. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/13 है. बोल्ट ने 325 विकेट चटकाए हैं.

रविचंद्रन अश्विन

भारत के इस पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर को भी टी20 क्रिकेट में 333 मैचों का अनुभव है, जिसमें 317 विकेट झटके हैं. हालांकि, इस फॉर्मेट में कभी पंजा नहीं खोल पाए. अश्विन का बेस्ट परफॉरमेंस 4/8 है.