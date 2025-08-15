T20 क्रिकेट के 5 बेहद खूंखार गेंदबाज, जो कभी नहीं खोल पाए पंजा, एक तो ले चुका है 437 विकेट
Advertisement
trendingNow12882776
Hindi Newsक्रिकेट

T20 क्रिकेट के 5 बेहद खूंखार गेंदबाज, जो कभी नहीं खोल पाए पंजा, एक तो ले चुका है 437 विकेट

T20 क्रिकेट में वैसे तो बल्लेबाजों का दबदबा रहता है, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए. इन गेंदबाजों ने विकेटों का अंबार तो लगाया, लेकिन एक खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, वो है एक पारी में 5 विकेट लेना.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 क्रिकेट के 5 बेहद खूंखार गेंदबाज, जो कभी नहीं खोल पाए पंजा, एक तो ले चुका है 437 विकेट

T20 क्रिकेट में वैसे तो बल्लेबाजों का दबदबा रहता है, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए. इन गेंदबाजों ने विकेटों का अंबार तो लगाया, लेकिन एक खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, वो है एक पारी में 5 विकेट लेना. एक गेंदबाज तो ऐसा है जिसने टी20 क्रिकेट में 437 रन झटके हैं, लेकिन एक बार भी पंजा नहीं खोला. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खतरनाक गेंदबाजों के बारे में, जो ये कारनामा करने में कामयाब नहीं हुए.

437 लेने वाला भी नहीं खोल पाया पंजा

इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाज क्रिस जॉर्डन टी20 क्रिकेट में 400 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी मुकाबले में पंजा नहीं खोला है. वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप गेंदबाजों में शामिल हैं. कुल 417 मैचों में उन्होंने 437 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/6 है.

आदिल रशीद

आदिल रशीद भी इंग्लैंड के ही क्रिकेटर हैं, जिन्हें 330 टी20 मैचों का अनुभव है. हालांकि, उन्होंने अब तक एक बार भी इस फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल नहीं लिया है. वह अब तक 370 टी20 विकेट ले चुके हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/2 है.

कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के पूर्व और दिग्गज क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड दुनिया के विस्फोटक ऑलराउंडर में शुमार हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई यादगार परियां खेलीं. उन्होंने जितना बल्ले से धमाल मचाया है, गेंदबाजी में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. पोलार्ड को 707 टी20 मैचों का अनुभव है. इसमें उन्होंने 332 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, अब तक के अपने टी20 करियर में वह एक बार भी पंजा नहीं खोल पाए. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/15 है.

ट्रेंट बोल्ट

न्यूजीलैंड का यह तेज गेंदबाज अपनी तूफानी रफ्तार और स्विंग के जरिए विकेट चटकाने में माहिर है. खासकर टी20 क्रिकेट के शुरुआत ओवर्स में वह बेहद ही घातक साबित होते हैं और विकेट चटकाते हैं. बोल्ट ने अब तक 277 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन कभी 5 विकेट हॉल नहीं लिया. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/13 है. बोल्ट ने 325 विकेट चटकाए हैं.

रविचंद्रन अश्विन

भारत के इस पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर को भी टी20 क्रिकेट में 333 मैचों का अनुभव है, जिसमें 317 विकेट झटके हैं. हालांकि, इस फॉर्मेट में कभी पंजा नहीं खोल पाए. अश्विन का बेस्ट परफॉरमेंस 4/8 है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

T20 Cricket

Trending news

'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
;