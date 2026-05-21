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Hindi Newsक्रिकेटदुनिया के 5 महान खिलाड़ी जिनसे भारतीय फैंस करते थे बेहद नफरत, सूरत देखते ही आ जाता था गुस्सा

दुनिया के 5 महान खिलाड़ी जिनसे भारतीय फैंस करते थे बेहद नफरत, सूरत देखते ही आ जाता था गुस्सा

भारत में क्रिकेट (Cricket) को धर्म माना जाता है और उसके खिलाड़ियों को अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है. लेकिन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं, जिनसे भारतीय फैंस बेहद नफरत करते थे. अतीत में कई ऐसे कड़वे विवाद रहे हैं, जिसके कारण इन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स को भारतीय फैंस भूल नहीं पाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स पर:

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 21, 2026, 05:12 PM IST
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दुनिया के 5 महान खिलाड़ी जिनसे भारतीय फैंस करते थे बेहद नफरत, सूरत देखते ही आ जाता था गुस्सा

भारत में क्रिकेट (Cricket) को धर्म माना जाता है और उसके खिलाड़ियों को अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है. लेकिन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं, जिनसे भारतीय फैंस बेहद नफरत करते थे. अतीत में कई ऐसे कड़वे विवाद रहे हैं, जिसके कारण इन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स को भारतीय फैंस भूल नहीं पाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स पर:

1. रिकी पोंटिंग

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें भारतीय फैंस पसंद नहीं करते हैं. रिकी पोंटिंग वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं. रिकी पोंटिंग के नाम क्रिकेट में कई रिकॉर्ड दर्ज हैं. वनडे में अभी तक के सबसे सफल कप्तान रिकी पोंटिंग के ऑनफील्ड व्यवहार से काफी भारतीय फैंस खुश नहीं थे. कई बार ऐसे मौके भी आए जब रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों से पंगा लिया था. मैदान पर रिकी पोंटिंग जिस तरह का रिएक्शन देते थे, उसे देखकर भारतीय प्रशंसकों के बीच उनके लिए इतनी नफरत है.

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2. एंड्रयू साइमंड्स

एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी हुआ करते थे. अगर हम एंड्रयू साइमंड्स का भारत के सामने रिकॉर्ड देखे तो उससे साफ पता लगता है कि उनको भारतीय गेंदबाजों का सामना करना बहुत पसंद था. उन्होंने भारत के खिलाफ गेंद और बल्ले दोनों से ही कई बार अच्छा परफॉर्म किया है. एंड्रयू साइमंड्स शानदार क्रिकेटर थे, लेकिन कई बार उनकी ऑनफील्ड स्लेजिंग ने भारतीय फैंस के मन में नफरत पैदा करने का काम किया है. एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच साल 2007 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान जबरदस्त विवाद देखने को मिला था. वर्ल्ड क्रिकेट ने इसे मंकीगेट विवाद का नाम दिया. इन सब चीजों के कारण एंड्रयू साइमंड्स को भारतीय फैंस पसंद नहीं करते. हालांकि अब एंड्रयू साइमंड्स इस दुनिया में नहीं हैं.

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3. जावेद मियांदाद

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें भारतीय फैंस पसंद नहीं करते हैं. जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ कई मैचों में पाकिस्तान को जीत दिलाई है. लेकिन मैदान पर उनका बर्ताव काफी निराशाजनक रहा, जिसके कारण उन्हें भारतीय फैंस पसंद नहीं करते हैं. जावेद मियांदाद भारत के खिलाफ मैचों में जरूरत से ज्यादा आक्रामकता दिखाते थे. जावेद मियांदाद ने कई बार भारतीय खिलाड़ियों की नकल उतारने का काम भी किया है. वहीं, एक बार तो उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे.

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4. एंड्रयू फ्लिंटॉफ

एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें भारतीय फैंस पसंद नहीं करते हैं. साल 2002 में भारतीय टीम के खिलाफ एक वनडे मैच में एंड्रयू फ्लिंटॉफ की हरकत उनकी बदतमीजी का प्रमाण था. एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने इस मैच में जीत के बाद मैदान में अपनी टी-शर्ट उतार दी थी. एंड्रयू फ्लिंटॉफ के इस व्यवहार का जवाब सौरव गांगुली ने 2003 ट्राई सीरीज जीतकर अपनी टी-शर्ट उतारकर दिया था. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के दौरान भारत बनाम इंग्लैड के मैच में भी युवराज सिंह को एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपशब्द बोले थे, जिससे युवराज सिंह को गुस्सा आया था और उन्होंने उसके जवाब अगले ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए.

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5. मुश्फिकुर रहीम

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. मुश्फिकुर रहीम के ऑनफील्ड व्यवहार के कारण उन्हें भारतीय फैंस द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है. मुश्फिकुर रहीम ने 2007 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ एक अहम पारी खेलकर उसे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था. वहीं, 2016 T20 World Cup में भारत जब सेमीफाइनल में हार गया तब उन्होंने भारत की हार पर खुशी जाहिर की थी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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