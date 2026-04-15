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Hindi Newsक्रिकेट16 मैच, 973 रन, 4 शतक...10 साल बाद भी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया ये दिग्गज, इस बार होगा चमत्कार?

16 मैच, 973 रन, 4 शतक...10 साल बाद भी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया ये दिग्गज, इस बार होगा चमत्कार?

Most runs in a single IPL season:  साल 2016 वाला वह सीजन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा 'चमत्कार' था, जो 10 साल बाद भी अमर है. इतने सीजन बीत जाने के बाद भी कोई भी बैटर इसे छू तक नहीं सका है. आइए जानते हैं आखिर क्या है ये रिकॉर्ड और क्यों इसका टूटना मुश्किल है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:28 PM IST
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2016 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बल्लेबाज की दौरान विराट की तस्वीर.
2016 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बल्लेबाज की दौरान विराट की तस्वीर.

Most runs in a single IPL season: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. इस लीग के इतिहास में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. हर सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर को ऑरेंज कैप मिलती है. इस बार इस रेस में 22 मैचों के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बैटर हेनरिक क्लासेन सबसे आगे हैं, जिन्होंने पहले 5 मैचों में 224 रन बना दिए हैं. इस सीजन कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा? यह कहना फिलहाल मुश्किल है. एक सवाल और है कि क्या इस बार 2016 में बना रनों की बारिश वाला महारिकॉर्ड टूट पाएगा? ये वही रिकॉर्ड है, जो पिछले 10 सीजन से अटूट खड़ा है.

यह रिकॉर्ड आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रनों का कीर्तिमान है. आईपीएल 2016 में दिग्गज विराट कोहली ने 16 मैचों में 973 रन बनाए थे, जो अब तक किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक सीजन में सबसे ज्यादा रन हैं. 

आखिर विराट ने 2016 में क्या किया था?

विराट कोहली ने आज से 10 साल पहले वो कमाल किया था, जो हर बल्लेबाज का सपना होता है. आईपीएल के 2016 सीजन में कुल 973 रन बनाए थे. उस सीजन कोहली के बल्ले से 4 शतक और 7 अर्धशतक निकले थे. वो अलग ही लय में थे. जो भी गेंदबाज कोहली के सामने आ रहा था, वो थर-थर कांप रहा था. 2016 के सीजन में उनका औसत 81.08 और स्ट्राइक रेट 152 था. 

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खुद कोहली भी नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड

पिछले 10 सालों में कोहली के इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है. वो खुद भी नहीं.  विराट के अलावा केवल तीन बल्लेबाज शुभमन गिल, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर, ही अलग-अलग सीजन में एक बार 800 से ज़्यादा रन बना पाए हैं. कोई भी खिलाड़ी 900 रन नहीं छू पाया.

आईपीएल 2026 में होगा चमत्कार?

विराट कोहली 4 मैचों में 59.67 की औसत से 179 रन बना चुके हैं. उनका स्ट्राइक रेट 62.73 का रहा है. कोहली ने इस सीजन 19 चौके और 7 छक्के उड़ाए हैं. 179 रन बनाने से पहले ही वो इस लीग में 8000 रन पूरे कर चुके थे. अब सवाल ये है कि क्या इस बार कोहली यह रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे? पहले चार मैचों में जिस तरह से कोहली ने बैटिंग की है वो सामान्य ही रही है. अगर कोहली को 2016 वाला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्हें चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा. कोहली को अभी अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए 794 रन बनाने होंगे, जो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं.

कोहली ने 271 मैचों में क्या किया है?

कोहली एकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस लीग में 8000 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया है. कोहली 2008 से इस लीग का हिस्सा हैं. 271 मैचों में 8840 रन बना चुके हैं. उन्होंने 65 अर्धशतक और 8 शतक लगाए हैं. 

ये भी पढ़ें: खराब फॉर्म से दुखी नहीं हैं ऋतुराज गायकवाड़...अगले मैच को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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