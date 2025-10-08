6 गेंद में 5 विकेट... एक ओवर में आधी टीम आउट, तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज का असंभव रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Records: भारतीय क्रिकेट, एक ऐसा देश जहां इस खेल के खिलाड़ियों की खान है. भारत के हर कोने में क्रिकेट बसा है. कई धुरंधर आए और रिकॉर्डबुक हिलाकर गुमनामी में छा गए. कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट के नामी प्लेयर बने तो कई प्लेयर्स टैलेंट लेकर वापस चले जाते थे. ऐसे ही एक घातक गेंदबाज की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो तूफान की तरह आया और लहरों तरह गायब हो गया. भले ही यह गेंदबाज गुमनाम हो गया, लेकिन इसके नाम एक असंभव जैसा रिकॉर्ड है.

घरेलू क्रिकेट में चलता था नाम

हम जिस गेंदबाज की बात करने जा रहे हैं उस गेंदबाज का करियर महज 9 इंटरनेशनल मैच में खत्म हो गया. भले इंटरनेशनल करियर सीमित रहा लेकिन घरेलू क्रिकेट में इस गेंदबाज ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो किसी भी गेंदबाज के लिए महज सपना ही रह जाएगा. किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक लेना बड़े सपने जैसा होता है, इस गेंदबाज ने हर फॉर्मेट में हैट्रिक लेने का कारनामा किया है. इतना ही नहीं, इस भारतीय गेंदबाज के नाम एक ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

सेमीफाइनल में हैट्रिक

हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु मिथुन की, जिन्होंने डेब्यू मैच में ही धमाल मचा दिया था. उन्होंने साल 2009 में कर्नाटक की तरफ से रणजी डेब्यू किया था और मुकाबला उत्तर प्रदेश के खिलाफ था. दूसरी पारी के 60वें ओवर में उन्होंने हैट्रिक ली थी. इसके बाद 25 अक्टूबर 2019 को बर्थडे को यादगार बना दिया. अभिमन्यु ने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में हैट्रिक ली और टीम की खिताबी जीत के हीरो साबित हुए थे. इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐतिहासिक स्पेल फेंका और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई छू भी नहीं पाया है.

एक ओवर में 5 विकेट

दो हैट्रिक से पहले ही अभिमन्यु का नाम चर्चा में था कि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में एक ही ओवर में 5 आधी टीम आउट कर दी. मिथुन ने पारी के लास्ट ओवर की पहली चार गेंदों पर हिमांशु राणा, राहुल तेवतिया, सुमित कुमार और अमित मिश्रा जैसे बल्लेबाजों को आउट किया. इसके बाद एक वाइड ने उनके ऐतिहासिक स्पेल में दखल दिया. फिर आखिरी बॉल पर जयंत यादव का विकेट लेकर उन्होंने इस स्पैल को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया. हालांकि, साल 2021 में उनपर फर्स्ट क्लास में फिक्सिंग के आरोप लगे.