इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 5 दिन तक बैटिंग करने वाले खूंखार बल्लेबाज, लिस्ट में भारत के दो महान बल्लेबाज

दुनिया में किसी भी बल्लेबाज के लिए लगातार 5 दिन बैटिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह असंभव नहीं है. भले ही यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में यह मुश्किल काम भी हो चुका है. इंटरनेशनल क्रिकेट के अंतर्गत आने वाले एक टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बैटिंग करने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन 10 बल्लेबाज ये अजूबा कर चुके हैं. अगर एक बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हो और विरोधी टीम के गेंदबाज थक चुके हों, तो यह रिकॉर्ड बनना संभव हो सकता है. आइए एक नजर डालते हैं क्रीज पर खूंटा गाड़कर एक ही टेस्ट मैच के लगातार पांचों दिन बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाजों पर-

1. रोरी बर्न्स (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के ओपनर रोरी बर्न्स ने अगस्त 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. रोरी बर्न्स बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.

2. रवि शास्त्री (भारत)

भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने दिसंबर 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. रवि शास्त्री कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.

3. उस्मान ख्वाजा (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने जुलाई 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. उस्मान ख्वाजा बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया.

4. क्रैग ब्रैथवेट (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रैग ब्रैथवेट ने फरवरी 2023 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. क्रैग ब्रैथवेट बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया.

5. अल्विरो पीटरसन (दक्षिण अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज अल्विरो पीटरसन ने मार्च 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. अल्विरो पीटरसन वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.

6. एंड्रयू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने मार्च 2006 में भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. एंड्रयू फ्लिंटॉफ मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.

7. एड्रियन ग्रिफिथ (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर एड्रियन ग्रिफिथ ने दिसंबर 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. एड्रियन ग्रिफिथ हेमिल्टन के सेडॉन पार्क मैदान में खेले गए इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.

8. एलन लैम्ब (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एलन लैम्ब ने जुलाई 1984 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. एलन लैम्ब इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.

9. किम ह्यूजेस (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर किम ह्यूजेस ने अगस्त 1980 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. किम ह्यूजेस इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.

10. चेतेश्वर पुजारा (भारत)

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने नवंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सभी पांचों दिन बल्लेबाजी की थी. चेतेश्वर पुजारा कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए इस टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन किसी न किसी समय पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और यह बेहद खास रिकॉर्ड बनाया.