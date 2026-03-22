टेस्ट में पहले दिन तिहरा शतक.. इतिहास में ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

Unique Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट का इतिहास पलटकर देखें तो कई ऐसे रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे जो अभी तक अटूट हैं. इनमें से कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें करिश्मा कहें तो भी गलत नहीं होगा. इनमें से ही एक रिकॉर्ड के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो पहले दिन ही तिहरे शतक का है.
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Unbreable Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट में दोहरे और तिहरे शतक के रिकॉर्ड्स की लिस्ट लंबी है. हालांकि, कुछ चुनिंदा बल्लेबाज ही तिहरे शतक को ठोक पाए हैं. लेकिन इनमें से एक तिहरा शतक सबसे अलग है जिससे हम आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं. इस तिहरे शतक में एक अटूट रिकॉर्ड छिपा है जिसके आस-पास अभी तक कोई नजर नहीं आया है. ये रिकॉर्ड पिछले 95 सालों से अमर है और अब 100 सालों की दहलीज पर खड़ा है.
हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो है टेस्ट इतिहास में पहले दिन तिहरे शतक ठोकने का रिकॉर्ड. साल 1930 में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डॉन ब्रैडमैन ने गेंदबाजों को विकेट की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने शतक ठोका, फिर दोहरा शतक और फिर दिन खत्म होते-होते ट्रिपल सेंचुरी भी जमा दी. ब्रैडमैन के तिहरे शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 566 रन टांग दिए थे.
अब आप सोच रहे होंगे कि पहले दिन तिहरा शतक ठोका है तो चौकों-छक्कों की बारिश कर दी होगी. लेकिन ऐसा नहीं हैं. ब्रैडमैन बैटिंग की क्लास पर भरोसा करते थे. उन्होंने बिना छक्कों के ही 334 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 46 चौके देखने को मिले थे. ब्रैडमैन ने 448 गेंद में 334 रन की पारी खेली थी. पहले दिन वह 309 के स्कोर पर नाबाद लौटे थे.
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ये मुकाबला ड्रॉ रहा था क्योंकि इंग्लैंड ने 566 रन के जवाब में बोर्ड पर 391 रन टांगे थे. इंग्लिश टीम की तरफ से वेली हेमंड ने शतक ठोका था. इसके बाद फॉलोऑन में इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए थे और मैच को ड्रॉ घोषित किया गया. भले ही मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता लेकिन ब्रैडमैन ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया.