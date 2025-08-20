ODI करियर की पहली ही गेंद पर छक्का, खूंखार बल्लेबाजों की लिस्ट से जुड़ा 22 साल का लड़का

तूफानी बैटिंग में माहिर और बेबी एबी नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने धमाकेदार अंदाज में वनडे डेब्यू किया. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जारी वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ब्रेविस का डेब्यू मैच था. 22 साल के इस बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए छक्का जड़ दिया और इसके साथ ही वह उन दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिन्होंने वनडे करियर की शुरुआत छक्के के साथ की.

वनडे करियर की पहली ही गेंद पर छक्का

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया. साउथ अफ्रीका की शुरुआत शानदार रही, लेकिन पहले पावरप्ले के बाद पारी लड़खड़ा गई. सभी की नजरें डेवाल्ड ब्रेविस पर थीं, जो 22 साल की उम्र में अपना वनडे डेब्यू कर रहे थे. हालांकि, उनका डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन इस फॉर्मेट में करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने इसे यादगार बना दिया. हालांकि, दूसरी गेंद को भी बाउंड्री के पार पहुंचाने के चक्कर में वह कैच थमा बैठे. इस तरह वह अपने डेब्यू मैच में 2 गेंद खेलकर 6 रन ही बना सके.

धाकड़ बल्लेबाजों की लिस्ट से जुड़ा नाम

हालांकि, उनका डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, फिर भी ब्रेविस इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे. वह उन चुनिंदा क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत छक्के के साथ की. ब्रेविस ऐसा करने वाले जोहान लू के बाद दूसरे साउथ अफ्रीकी स्टार हैं. जोहान लू ने 2008 में यह उपलब्धि हासिल की थी. हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में ब्रेविस का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने 125 रन की तूफानी पारी खेलकर कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए.

2002 के बाद से वनडे डेब्यू में पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

जोहान लू (साउथ अफ्रीका), 2008

जवाद दाऊद (कनाडा), 2010

क्रेग वालेस (स्कॉटलैंड), 2016

रिचर्ड नगारवा (जिम्बाब्वे), 2017

ईशान किशन (भारत), 2021

शमीम हुसैन (बांग्लादेश), 2023

डेवाल्ड ब्रेविस (साउथ अफ्रीका), 2025